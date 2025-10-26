Emilio Azcárraga lanza emotivo mensaje tras la muerte de Manuel Lapuente: "Qué difícil decir adiós"

El futbol mexicano recibió hace unas horas una triste noticia, al confirmarse el sensible fallecimiento de Manuel Lapuente, histórico entrenador mexicano que marcó una época en las canchas.

La partida del estratega, quien durante su carrera levantó en 1999 la Copa Confederaciones con la Selección Mexicana en la cancha del Estadio Azteca, generó de inmediato una gran cantidad de reacciones.

Una de las más destacadas fue la de Emilio Azcárraga, empresario mexicano y dueño del Club América, quien mediante sus redes sociales lanzó un emotivo mensaje al estratega, quien también logró ser campeón de la Liga MX con las Águilas.

"Qué difícil decir adiós a alguien que marcó una época. Gracias, Manuel Lapuente, por enseñarnos que el fútbol también se gana con corazón. Eres parte de la historia del fútbol mexicano. DEP", escribió Azcárraga junto a un par de imágenes de Lapuente.

Las palabras del dueño de Televisa generaron que más personas se sumaran con mensajes de pésame, recordando la gran trayectoria del también exjugador, sin importar los colores de los equipos a los que eran aficionados.

Manuel Lapuente fue uno de los entrenadores más exitosos y respetados en la historia del fútbol mexicano. A lo largo de su carrera, conquistó cinco títulos de Liga MX —dos con Puebla, dos con Necaxa y uno con América—, además de dos Copas México, una Recopa de la Concacaf y una Copa de Campeones de la Concacaf.