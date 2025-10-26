La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que ayer la administración del plantel tomó control de las instalaciones, luego del retiro de los estudiantes paristas.

A través de un comunicado, la Facultad indicó que se están evaluando las condiciones en las que se encuentra el plantel, edificio por edificio, “considerando el alto grado de daño al patrimonio universitario y el saqueo”.

En ese sentido, explicó que, en los próximos días, se iniciará la fase de reparación, mantenimiento y recuperación del patrimonio, por lo que el campus permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Además, detalló que el Consejo Técnico sesionará el próximo lunes 27 de octubre para tomar las decisiones que privilegien la continuación del semestre y su conclusión.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad universitaria para mantenerse informada a través de los canales oficiales.

