Más Información

Sheinbaum recorre Tren "El Insurgente"; entra en fase de pruebas y prevén servicio completo en enero de 2026

Sheinbaum recorre Tren "El Insurgente"; entra en fase de pruebas y prevén servicio completo en enero de 2026

Gran Premio de México 2025 - EN VIVO - Fórmula 1

Gran Premio de México 2025 - EN VIVO - Fórmula 1

Megafarmacia, un bodegón vacío; plan nunca incluyó distribución

Megafarmacia, un bodegón vacío; plan nunca incluyó distribución

Salinas Pliego busca poner fin a litigios con SAT; solicita monto para pagar en 10 días

Salinas Pliego busca poner fin a litigios con SAT; solicita monto para pagar en 10 días

Caen sospechosos del robo de joyas del Louvre; uno intentaba huir del país

Caen sospechosos del robo de joyas del Louvre; uno intentaba huir del país

Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada

Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México () informó que ayer la administración del plantel tomó control de las instalaciones, luego del retiro de los estudiantes paristas.

A través de un comunicado, la Facultad indicó que se están evaluando las condiciones en las que se encuentra el plantel, edificio por edificio, “considerando el alto grado de daño al patrimonio universitario y el saqueo”.

En ese sentido, explicó que, en los próximos días, se iniciará la fase de reparación, mantenimiento y recuperación del patrimonio, por lo que el campus permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Lee también

Además, detalló que el Consejo Técnico sesionará el próximo lunes 27 de octubre para tomar las decisiones que privilegien la continuación del semestre y su conclusión.

Asimismo, hizo un llamado a la para mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]