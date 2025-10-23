Más Información

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Matan a empresario citrícola en Álamo, Veracruz; un comando lo atacó en la vía pública

Matan a empresario citrícola en Álamo, Veracruz; un comando lo atacó en la vía pública

Trump presume resultados contra cárteles, con 3 mil detenidos en un mes; promete eliminar la amenaza "por completo"

Trump presume resultados contra cárteles, con 3 mil detenidos en un mes; promete eliminar la amenaza "por completo"

Ssa apertura módulos de vacunación para temporada invernal; se aplicarán biológicos contra Covid-19, influenza y neumococo

Ssa apertura módulos de vacunación para temporada invernal; se aplicarán biológicos contra Covid-19, influenza y neumococo

VIDEO: Así huyeron los ladrones del Louvre tras robar joyas de la corona de Francia

VIDEO: Así huyeron los ladrones del Louvre tras robar joyas de la corona de Francia

Suman 345 mil litros de crudo recuperado tras derrame en ríos de Veracruz

Suman 345 mil litros de crudo recuperado tras derrame en ríos de Veracruz

En medio de las reiteradas amenazas digitales en planteles y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (), la Facultad de Medicina difundió un “Protocolo en caso de presencia y uso de dentro de las instalaciones”.

A través de un comunicado, la Facultad recomendó a la comunidad universitaria a que, en caso de sospecha de arma de fuego, mantener la calma y ponerse a salvo, no acercarse a la persona sospechosa ni intentar cuestionarle y, siempre que se garantice su , avisar a las autoridades universitarias mediante la .

Aunado a ello, instó a que, en el caso del hallazgo de un arma, dejarla en el lugar que se encuentre, no tocarla o moverla del sitio y, siempre que se garantice la seguridad física, avisar a las autoridades universitarias.

Lee también

Seguridad UNAM. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Seguridad UNAM. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Para la portación visible de arma, la Universidad Nacional pidió a la comunidad estudiantil conservar la calma y ponerse a salvo, no tomar fotografías o video del incidente, no exponerse y avisar a las autoridades universitarias.

Con respecto a la amenaza o uso de arma de fuego en las instalaciones de la Facultad, llamó a las y los estudiantes a alejarse rápido y con precaución, no perder tiempo buscando objetos y, en caso de no poder alejarse, protegerse detrás de objetos que sirvan como barrera física, evitar el contacto visual o movimientos bruscos.

Directorio de emergencia en caso de presencia de armas en la UNAM

La Facultad de Medicina recordó el directorio de emergencia:

  • Central de Atención a Emergencias UNAM, 55 5616 0523.
  • Protección Civil UNAM, 55 5622 6552.
  • Bomberos UNAM, 55 5616 1560.
  • Protección Civil y Seguridad FACMED, 55 5623 2300 ext. 45189.
Facultad de Medicina de la UNAM difunde protocolo para presencia y uso de armas de fuego dentro del plantel. Foto: Especial
Facultad de Medicina de la UNAM difunde protocolo para presencia y uso de armas de fuego dentro del plantel. Foto: Especial

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]