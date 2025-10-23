En medio de las reiteradas amenazas digitales en planteles y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Facultad de Medicina difundió un “Protocolo en caso de presencia y uso de armas de fuego dentro de las instalaciones”.

A través de un comunicado, la Facultad recomendó a la comunidad universitaria a que, en caso de sospecha de arma de fuego, mantener la calma y ponerse a salvo, no acercarse a la persona sospechosa ni intentar cuestionarle y, siempre que se garantice su seguridad física, avisar a las autoridades universitarias mediante la App SOS UNAM.

Aunado a ello, instó a que, en el caso del hallazgo de un arma, dejarla en el lugar que se encuentre, no tocarla o moverla del sitio y, siempre que se garantice la seguridad física, avisar a las autoridades universitarias.

Seguridad UNAM. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Para la portación visible de arma, la Universidad Nacional pidió a la comunidad estudiantil conservar la calma y ponerse a salvo, no tomar fotografías o video del incidente, no exponerse y avisar a las autoridades universitarias.

Con respecto a la amenaza o uso de arma de fuego en las instalaciones de la Facultad, llamó a las y los estudiantes a alejarse rápido y con precaución, no perder tiempo buscando objetos y, en caso de no poder alejarse, protegerse detrás de objetos que sirvan como barrera física, evitar el contacto visual o movimientos bruscos.

Directorio de emergencia en caso de presencia de armas en la UNAM

La Facultad de Medicina recordó el directorio de emergencia:

Central de Atención a Emergencias UNAM, 55 5616 0523.

Protección Civil UNAM, 55 5622 6552.

Bomberos UNAM, 55 5616 1560.

Protección Civil y Seguridad FACMED, 55 5623 2300 ext. 45189.

Facultad de Medicina de la UNAM difunde protocolo para presencia y uso de armas de fuego dentro del plantel. Foto: Especial

