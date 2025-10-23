Más Información

Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

Seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi; Culiacán e Irapuato, las ciudades más peligrosas

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

Estudio MMX, mano derecha de Álvarez-Buylla en obras de Kalan

Derrame de hidrocarburo en Río Pantepec fue por deslave tras fuertes lluvias, dice Sheinbaum; anuncia investigaciones

Este jueves, se reportó la presencia de personas encapuchadas en las instalaciones del plantel de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la .

De acuerdo con los primeros reportes, las y los de la Facultad afirmaron que dichas personas no forman parte de la comunidad universitaria, sin embargo, éstos se identificaron con credenciales de la .

Cabe mencionar que desde ayer, los estudiantes han sostenido asambleas y votaciones para determinar si continúan con las actividades o si declaran un paro indefinido.

Apenas hoy, la Facultad habilitó una encuesta digital con el objetivo de conocer la opinión de la comunidad estudiantil sobre la impartición de clases en todos sus niveles, la cual se prevé concluir alrededor de las 14:25 horas.

