Más Información

Limoneros bajo fuego: productores asesinados y extorsiones en aumento en Michoacán

Limoneros bajo fuego: productores asesinados y extorsiones en aumento en Michoacán

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Diputados aprueban Ley Aduanera y pasa al Ejecutivo Federal; va por endurecer medidas de control fiscal

Diputados aprueban Ley Aduanera y pasa al Ejecutivo Federal; va por endurecer medidas de control fiscal

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Incendio en bodega de colchones provoca evacuación de 500 personas en Ecatepec

Incendio en bodega de colchones provoca evacuación de 500 personas en Ecatepec

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

La Escuela Nacional Preparatoria 8 “Miguel E. Schulz” de la Universidad Nacional Autónoma de México () informó que a las 19:00 horas del pasado lunes 20 de octubre estalló un cohete de pirotecnia en el interior de sus instalaciones.

En un comunicado, la institución detalló que el objeto explosivo fue detonado en el cubo de las escaleras del anexo del edificio C y que a través del circuito cerrado se detectó a los dos presuntos responsables del incidente.

Agregó que se cuenta con elementos suficientes que ayudarán a identificar a dichas personas y que las imágenes serán aportadas con la denuncia que se presentará ante la Fiscalía correspondiente.

Lee también

Asimismo, indicó que se aplicará la Legislación Universitaria hacia quien resulte responsable.

“Funcionarios, miembros de la Comisión Local de seguridad y el cuerpo de prefectura acudió de inmediato al lugar. Se realizó el recorrido por todas las instalaciones sin encontrar otro indicio de pirotecnia, por lo que no se realizó el desalojo”, explicó la Preparatoria 8.

Señaló que este martes 21 de octubre, la Comisión Local de seguridad estará en sesión permanente al pendiente de la comunidad.

Lee también

Finalmente, exhortó al a permanecer atento ante cualquier situación de emergencia y hacerla de conocimiento a la comunidad.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]