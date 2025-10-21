La Escuela Nacional Preparatoria 8 “Miguel E. Schulz” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que a las 19:00 horas del pasado lunes 20 de octubre estalló un cohete de pirotecnia en el interior de sus instalaciones.

En un comunicado, la institución detalló que el objeto explosivo fue detonado en el cubo de las escaleras del anexo del edificio C y que a través del circuito cerrado se detectó a los dos presuntos responsables del incidente.

Agregó que se cuenta con elementos suficientes que ayudarán a identificar a dichas personas y que las imágenes serán aportadas con la denuncia que se presentará ante la Fiscalía correspondiente.

Asimismo, indicó que se aplicará la Legislación Universitaria hacia quien resulte responsable.

“Funcionarios, miembros de la Comisión Local de seguridad y el cuerpo de prefectura acudió de inmediato al lugar. Se realizó el recorrido por todas las instalaciones sin encontrar otro indicio de pirotecnia, por lo que no se realizó el desalojo”, explicó la Preparatoria 8.

Señaló que este martes 21 de octubre, la Comisión Local de seguridad estará en sesión permanente al pendiente de la comunidad.

Finalmente, exhortó al alumnado a permanecer atento ante cualquier situación de emergencia y hacerla de conocimiento a la comunidad.

em/bmc