Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla; “que se sancione lo que se tenga que sancionar”
La Universidad Nacional, a través de su Centro de Acopio UNAM Solidaria, ha reunido 65 toneladas de ayuda humanitaria para las poblaciones afectadas por las inundaciones en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz, y se prevé que el próximo lunes 20 de octubre salgan los primeros camiones con destino a Veracruz.
Así lo informó el director general de Atención a la Comunidad de esta casa de estudios, Joaquín Narro Lobo, quien agradeció a la comunidad universitaria su solidaridad, así como a la sociedad mexicana la confianza depositada en la Universidad Nacional para reunir sus donaciones.
Indicó que, como en otras ocasiones, la UNAM trabaja de la mano con universidades hermanas en las entidades federativas afectadas, por lo que la ayuda recabada se entregará primero a la Universidad Veracruzana; y lo que se reúna en los siguientes días se trasladará a universidades de Hidalgo y Puebla.
¿Qué puedo donar en el centro de acopio de la UNAM?
Narro Lobo recordó que el Centro de Acopio, instalado en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario, está abierto de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas. Precisó que este fin de semana -18 y 19 de octubre- cerrará para organizar y realizar un censo de las donaciones para afinar la logística de su traslado, pues las condiciones de las zonas afectadas no han permitido hacer la entrega de manera inmediata. El lunes 20 abrirá nuevamente.
Entre los productos que puedes donar en el centro de acopio de la UNAM están:
- agua embotellada
- alimentos enlatados
- granos
- material de construcción y para la remoción de escombros
- productos de higiene personal
- insumos de curación, pero no medicinas
- ropa para bebés y nueva
Narro Lobo también destacó que en medio de la tragedia se manifiesta una vez más la solidaridad, uno de los valores que identifica a las y los universitarios, y que muestran el compromiso de la comunidad de esta casa de estudios con el país.
