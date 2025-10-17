La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó por primera vez el municipio de Álamo Temapache, en Veracruz tras la tragedia por las intensas lluvias, que ya cumplió una semana.

La mandataria realizó un recorrido por la colonia San Antonio y después por el centro de la localidad veracruzana, una de las más afectadas por las inundaciones por el desbordamiento de los ríos Tepantepec y Vinazco, donde platicó con familias y comerciantes afectados.

Sheinbaum Pardo estuvo alrededor de dos horas en la cabecera de Álamo Temapache y de última hora su equipo canceló un recorrido en el albergue "Enrique C. Rebsamen", ubicado en la comunidad Pueblo Nuevo, dónde ya la esperaban personal del Ejército, Marina, funcionarios federales y estatales, así como la presidenta de Álamo, la morenista Blanca Lilia Arrieta Pardo.

La presidenta Claudia Sheinbaum visita por primera vez Álamo, Veracruz tras tragedia por lluvias en cinco estados (17/10/2025). Foto: X (@Claudiashein)

De Álamo Temapache, la presidenta de México se dirigió a Tempoal, Veracruz, según indicó personal de seguridad instalado en la zona.

En el albergue que iba a visitar la titular del Ejecutivo federal, se encuentran refugiadas 793 personas a la fecha, que reciben atención médica, alimentos y apoyos sociales.

A una semana de las lluvias intensas, 48 de las 51 colonias de la cabecera municipal de Álamo Temapache, siguen afectadas por el desbordamiento de los ríos Tepantepec y Vinazco, que ambos desembocan en esta localidad conocida como la capital de la naranja.

La presidenta Claudia Sheinbaum continúa recorrido por zonas afectadas en Veracruz luego de las intensas lluvias (17/10/2025). Foto: X (@Claudiashein)

"Hay mucho dolor, mucha pérdida material afortunadamente, gracias a Dios. Está muy lastimada nuestra población y tenemos 48 colonias en la cabecera municipal siniestradas, rebasando los niveles de agua hasta más de los dos metros, se pasó al segundo nivel en los lugares más bajos hasta el tercer nivel, realmente fue una catástrofe inesperada para todos", señaló.

Sheinbaum continúa recorrido por zonas afectadas

Junto a la gobernadora Rocío Nahle y María Luisa Albores, directora de Alimentación el Bienestar, Sheinbaum Pardo revisó en territorio la atención a las familias damnificadas.

"Visitamos Álamo, Veracruz, para supervisar trabajos de limpieza y apoyo a la población", dijo la Presidenta en sus redes. Previamente estuvo en Poza Rica.

"Trabajamos en conjunto para que el apoyo llegue a cada comunidad y las personas recuperen pronto su bienestar", destacó la gobernadora de Veracruz.

Albores indicó que las jornadas de trabajo en Álamo continúan "sin pausa" y destacó la visita de la Mandataria federal a las comunidades afectadas por las intensas lluvias e inundaciones recientes.

Reconoció además la coordinación con las autoridades estatales y federales, "quienes con dedicación y sentido de responsabilidad salvaguardan la seguridad y el bienestar de las familias, cumpliendo con su deber como servidoras y servidores públicos por y para el pueblo de México".

La Mandataria federal también estuvo en Tempoal, municipio afectado por las lluvias en Veracruz. "Tienen todo nuestro respaldo" expresó.

