Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, reportó que hasta la medianoche iban 38 mil 872 viviendas censadas, tras las afectaciones por las lluvias e inundaciones en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Querétaro.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 17 de octubre en Palacio Nacional, Montiel destacó los trabajos en 72 municipios de estos cinco estados, e indicó que la logística fue reforzada “para avanzar más rápido”.

“Seguramente el día de hoy tendremos un avance mejor. Se siguen incorporando brigadas de todo el país y servidores de la nación para reforzar, especialmente el estado de Hidalgo”, dijo la secretaria de Bienestar.

Destacó que en Hidalgo se han censado 2 mil 64 viviendas: “El camino es complicado, pero vamos bien, por eso estamos reforzando las brigadas”.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL.

En Querétaro reportó 992 viviendas censadas; Puebla, 6 mil 635; San Luis Potosí, 4 mil 956; y Veracruz 24 mil 525. Comentó que ya hay un avance importante en los municipios veracruzanos de Álamo y Poza Rica, además que en El Higo se ha tenido que llegar en lancha.

“Mantenemos 15 campamentos que se van a incrementar para llegar a los municipios más lejanos”, refirió Montiel al reiterar que no van a quedarse en el desamparo las personas damnificadas.

En campo se superaron los 3 mil 500 servidores de la nación y para el fin de semana se espera que sean 5 mil en los cinco estados.

sg/apr