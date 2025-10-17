Gobernadoras y gobernadores de Morena y de oposición se han solidarizado y han enviado comida, maquinaria y personal, para apoyar a la población afectada por la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

En conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum , Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación (Segob), agradeció el apoyo que han enviado los mandatarios estatales.

Entre otros, la secretaria detalló que Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, donó 4.5 millones de pesos en insumos; Víctor Manuel Castro Cosío, de Baja California, envió cinco trailers con víveres, para la población afectada que se repartirá a través de la Secretaría de Marina.

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, ha enviado dos excavadoras, tres tractocamiones, una retroexcavadora, un volquete y una camioneta pick-up a Veracruz; mientras que a Puebla a destinado carretillas, palas, picos, motosierras, y despensas.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha destinado 70 elementos de salud y emergencia, una ambulancia, camiones, así como víveres.

Fuertes lluvias provocaron inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

Mientras que Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, envió a Veracruz dos quipos de bombeo móvil Hércules con capacidad de 600 litros por segundo; dos bombas de emergencia de 150 litros por segundo, 26 pipas de agua potable, seis retro excavadoras, 10 camiones de volteo, entre otros.

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México ha envido apoyo a Hidalgo y Veracruz con brigadas de salud, una aeronave de apoyo por parte del Grupo Relámpagos, 180 elementos por parte de la policía estatal, dos excavadoras y ocho camiones de volteo.

Esteban Villegas Villarreal (PRI), gobernador de Durango, ha enviado a Veracruz ocho tráilers equipados con servicios de rayos X, ultrasonido, consultorios, laboratorios, vacunas, quirófanos y 80 trabajadores de salud.

En tanto Samuel García (MC), gobernador de Nuevo León, ha enviado un total de 24 toneladas de despensas y kits de limpieza fueron recolectadas por el gobierno estatal y la ciudadanía.

Además, el gobernador regiomontano ha enviado un camión de 3.5 toneladas, una camioneta Hilux, y 30 colabores apoyan en labores de clasificación y acopio.

En Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez informó que también han enviado ayuda las y los gobernadores de Guerrero, Colima, Yucatán, Quintana Roo, Morelos, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Sonora y Zacatecas.

