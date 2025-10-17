Más Información

Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

EU detiene a sobrevivientes de ataque a presunta embarcación con drogas en el Caribe, reporta AP

EU detiene a sobrevivientes de ataque a presunta embarcación con drogas en el Caribe, reporta AP

Gobierno y refresqueras llegan a acuerdo para reducir consumo de bebidas azucaradas; limitarán publicidad dirigida a niños

Gobierno y refresqueras llegan a acuerdo para reducir consumo de bebidas azucaradas; limitarán publicidad dirigida a niños

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Van por castigar la extorsión con hasta 15 años de cárcel; Gobierno federal enviará iniciativa de ley

Van por castigar la extorsión con hasta 15 años de cárcel; Gobierno federal enviará iniciativa de ley

Gobernadoras y gobernadores de Morena y de oposición se han solidarizado y han enviado comida, maquinaria y personal, para apoyar a la población afectada por la ocasionada por las fuertes en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

En conferencia de prensa de la , Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación (Segob), agradeció el apoyo que han enviado los mandatarios estatales.

Entre otros, la secretaria detalló que Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, donó 4.5 millones de pesos en insumos; Víctor Manuel Castro Cosío, de Baja California, envió cinco trailers con víveres, para la población afectada que se repartirá a través de la Secretaría de Marina.

Lee también

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, ha enviado dos excavadoras, tres tractocamiones, una retroexcavadora, un volquete y una camioneta pick-up a Veracruz; mientras que a Puebla a destinado carretillas, palas, picos, motosierras, y despensas.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha destinado 70 elementos de salud y emergencia, una ambulancia, camiones, así como víveres.

Fuertes lluvias provocaron inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. Foto: Especial
Fuertes lluvias provocaron inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. Foto: Especial

Mientras que Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, envió a Veracruz dos quipos de bombeo móvil Hércules con capacidad de 600 litros por segundo; dos bombas de emergencia de 150 litros por segundo, 26 pipas de agua potable, seis retro excavadoras, 10 camiones de volteo, entre otros.

Lee también

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México ha envido apoyo a Hidalgo y Veracruz con brigadas de salud, una aeronave de apoyo por parte del Grupo Relámpagos, 180 elementos por parte de la policía estatal, dos excavadoras y ocho camiones de volteo.

Esteban Villegas Villarreal (PRI), gobernador de Durango, ha enviado a Veracruz ocho tráilers equipados con servicios de rayos X, ultrasonido, consultorios, laboratorios, vacunas, quirófanos y 80 trabajadores de salud.

En tanto Samuel García (MC), gobernador de Nuevo León, ha enviado un total de 24 toneladas de despensas y kits de limpieza fueron recolectadas por el gobierno estatal y la ciudadanía.

Además, el gobernador regiomontano ha enviado un camión de 3.5 toneladas, una camioneta Hilux, y 30 colabores apoyan en labores de clasificación y acopio.

En , Rosa Icela Rodríguez informó que también han enviado ayuda las y los gobernadores de Guerrero, Colima, Yucatán, Quintana Roo, Morelos, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Sonora y Zacatecas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses