La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la muerte de tres personas mexicanas en el accidente aéreo de este jueves 16 de octubre en el condado Clinton, en Michigan.

Ayer se informó que tres personas murieron después de que un avión bimotor se estrellara en Bath Township. La Red de Seguridad Aérea informó que el avión estaba registrado en México.

"Tres personas perdieron la vida, todas de nacionalidad mexicana", dijo la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

La Cancillería refirió que el consulado de México en Detroit implementó el protocolo de emergencias y contactó al Departamento de Policía de Bath, Michigan, y autoridades para conocer el resultado de las investigaciones y coadyuvar en la asistencia y protección consular que se requiera.

"El consulado contactó a las familias de las personas fallecidas y continuará la colaboración con las autoridades locales para su eventual repatriación, así como para brindar asistencia y acompañamiento consular a los familiares de las víctimas que lo requieran", dijo.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias ante este lamentable accidente", externó la SRE.

