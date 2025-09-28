Más Información

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

Domingo violento en Guerrero: incendian 3 unidades de transporte público en Chilpancingo

Sheinbaum frena abucheos contra Pablo Lemus en Zapopan; "si no hay respeto nos vamos todos", advierte

Tiroteo en iglesia mormona en Michigan deja 4 muertos; indagan caso como "violencia selectiva"

Mundial Sub-20: Brasil vs México – EN VIVO – Jornada 1 – Grupo C – Fase de Grupos

"Misión Cortafuegos" para frenar tráfico fronterizo de armas; estas son las claves del acuerdo de seguridad México-EU

"Discúlpame por haberte chingado la vida", dice Modesto Vivas, exlíder de banda de secuestradores

Se forma la tormenta tropical Imelda, prevén se convierta en huracán; ¿afectará México?

Profepa traslada a osa "Mina" a Hidalgo para recibir rehabilitación; investiga posible negligencia del Zoo "La Pastora"

Falseaban muestras para ingresar diesel ilegal en buquetanques por la aduana

Cine sin caducidad: entrevista con Alejandro González Iñárritu sobre los 25 años de Amores perros

De una orquesta en gira, Divos y un director memorioso, por Lázaro Azar

El tiroteo y el incendio en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan, dejó cuatro muertos, actualizó el jefe de policía William Renye. Mientras, el está indagando el caso como "violencia selectiva", dijo Reuben Coleman, agente especial interino a cargo de la oficina de campo del FBI en Detroit.

Renye añadió que se encontraron otros dos cuerpos en la iglesia, luego de que se reportara que el , identificado anteriormente como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, de Burton, fuera abatido.

Renye había dicho previamente que dos personas habían muerto por heridas de bala, mientras que siete personas están estables y una más en estado crítico.

Las autoridades indicaron que el sospechoso empezó el incendio Incluyendo al sospechoso, “tenemos cinco personas fallecidas por este trágico incidente”, dijo.

Renye también elogió el heroísmo de los socorristas, quienes, según dijo, llegaron a la escena dentro de los 30 segundos de recibir la llamada inicial al 911.

Coleman mencionó que “este acto de violencia no tiene cabida en nuestro estado ni en ningún otro lugar del país”, declaró. “El FBI se compromete a seguir investigando los hechos, las circunstancias y los motivos de esta tragedia”.

Las autoridades añadieron que el edificio de la iglesia es una "pérdida total" y los investigadores todavía están peinando los escombros y “trabajando incansablemente para encontrar más cuerpos”, dijo Reyne.

El sitio web de la iglesia dice que el lugar de reuniones ahora está cerrado.

La Policía Estatal de Michigan también ha estado respondiendo a amenazas de bomba adicionales en diferentes lugares de la comunidad, dijo un funcionario en una conferencia de prensa esta noche.

“La Policía Estatal de Michigan continúa respondiendo a varios lugares de la comunidad mientras recibimos amenazas de bomba adicionales en otros lugares”, dijo la portavoz de la policía estatal de Michigan, la teniente Kim Vetter. Algunas de esas amenazas ocurrieron en iglesias y fueron desestimadas por la policía estatal, dijo. "Por favor, sigan estando atentos y si ven algo sospechoso, digan algo", dijo Vetter.

