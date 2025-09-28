Más Información

Tiroteo en iglesia mormona en Michigan deja dos muertos, además del atacante, y ocho heridos; el lugar, en llamas

Con música y pañuelos, mujeres marchan en CDMX por aborto legal y gratuito; piden “voluntad política” para despenalizarlo

Falseaban muestras para ingresar diesel ilegal en buquetanques por la aduana

Tiroteo en iglesia mormona en Michigan deja dos muertos, además del atacante, y ocho heridos; el lugar, en llamas

Reabren tramo Santa Marta a La Paz de la Línea A del Metro tras suspensión por lluvias; pero aún hay estaciones cerradas

Se forma la tormenta tropical Imelda, prevén se convierta en huracán; ¿afectará México?

EU y México se unen en Misión Firewall contra el tráfico de armas; habrá investigación e inspección conjunta: embajador Johnson

Cae Bryan Antonio García, líder de la Familia Michoacana en Edomex; está ligado a secuestros y extorsiones

Marina rescata 16 migrantes en Chiapas y detienen a 4 presuntos infractores tras cateos

“Michis aborteros”, colectiva que acompaña a mujeres en procedimientos con Misoprostol

Cine sin caducidad: entrevista con Alejandro González Iñárritu sobre los 25 años de Amores perros

De una orquesta en gira, Divos y un director memorioso, por Lázaro Azar

El atacante en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, , fue identificado como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, de Burton, quien dejó dos muertos, antes de ser abatido. Otras siete personas están estables y una más en estado crítico, actualizó el jefe de policía William Renye.

Habrá otra conferencia de prensa a las 20:00 hora local, es decir, las 18:00 horas en la . La policía había informado previamente que ocho personas resultaron heridas por disparos y dos murieron.

Las autoridades recibieron una llamada sobre el tiroteo a las 10:25 am y los oficiales estuvieron en la escena segundos después, dijo Renye. Sanford "fue neutralizado a las 10:33 am" en el estacionamiento de la iglesia, dijo.

Las autoridades no revelaron el motivo del tiroteo.

Anteriormente, medios locales habían identificado al atacante como un veterano de la Infantería de Marina de EU.

Una antigua publicación en Facebook de la madre de Sanford dice que el pistolero, que murió en la escena en un tiroteo con la policía, sirvió en Irak entre 2004 y 2008.

desa/mgm

