El atacante en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan, fue identificado como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, de Burton, quien dejó dos muertos, antes de ser abatido. Otras siete personas están estables y una más en estado crítico, actualizó el jefe de policía William Renye.

Habrá otra conferencia de prensa a las 20:00 hora local, es decir, las 18:00 horas en la Ciudad de México. La policía había informado previamente que ocho personas resultaron heridas por disparos y dos murieron.

Las autoridades recibieron una llamada sobre el tiroteo a las 10:25 am y los oficiales estuvieron en la escena segundos después, dijo Renye. Sanford "fue neutralizado a las 10:33 am" en el estacionamiento de la iglesia, dijo.

Grand Blanc, Michigan Mormon church shooter and arsonist is Iraq war vet Thomas Jacob (Jake) Sanford, who killed 2 and has a "Stop Trump" sign at his house at 4156 E Atherton Rd.

Las autoridades no revelaron el motivo del tiroteo.

Anteriormente, medios locales habían identificado al atacante como un veterano de la Infantería de Marina de EU.

Una antigua publicación en Facebook de la madre de Sanford dice que el pistolero, que murió en la escena en un tiroteo con la policía, sirvió en Irak entre 2004 y 2008.

