La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la paz, el desarrollo y los derechos humanos a nivel mundial, a 80 años de su fundación.

Además, se develó un billete de la Lotería Nacional, dedicado al 80 aniversario de la ONU que celebra trabajo multilateral.

“En el caso de México, celebramos no solo el nacimiento de una institución indispensable para la paz, el desarrollo y los derechos humanos a nivel mundial, sino también ocho décadas del trabajo arduo de la ONU en México para lograr un país más incluyente, seguro, sustentable, resiliente y próspero”, expresó Enrique Ochoa, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en representación del canciller Juan Ramón de la Fuente.

Destacó Ochoa que el artista de origen mixteco, Santiago Savi, haya diseñado la imagen del billete de lotería, porque “visibiliza la riqueza pluricultural y pluriétnica de México”.

El coordinador residente de la ONU México, Peter Grohmann, señaló que hace 80 años, la adopción de la Carta de las Naciones Unidas marcó un nuevo rumbo para la humanidad, guiado por la cooperación, el diálogo y la paz.

Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional, explicó que el billete representa una causa común para encontrar soluciones conjuntas a los grandes desafíos globales, y que la develación es un emblema y una manera de honrar la paz, la cooperación y la esperanza que representa la ONU.

