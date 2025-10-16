Juan Manuel González Alvarado, actual representante de SADER en Sonora, y exsecretario particular de Alfonso Durazo, gobernador de la misma entidad, concedió una autorización a Qui Lab cuando dirigía Protección Civil estatal, una de las doce empresas señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, por sus vínculos con la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.

En 2023, Juan Manuel González era Coordinador de Protección Civil en el Estado de Sonora, cargo que ocupó de 2021 a 2023. En aquel año emitió a favor de la empresa Qui Lab un Dictamen Aprobatorio del Programa Interno de Protección Civil (PIPC).

El PIPC, certifica que un inmueble o establecimiento cumple con las medidas de seguridad y prevención de riesgos para continuar operando. Es una constancia anual de seguridad que forma parte de las obligaciones para establecimientos de alto riesgo o que concentran afluencia masiva, en este caso lo primero, pues se trata de laboratorios químicos.

Después de su cargo en Protección Civil de Sonora, Juan Manuel González se convirtió en secretario particular del gobernador Alfonso Durazo Montaño, de 2023 a 2024. Actualmente, es Titular de la Oficina de Representación en Sonora de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

EL UNIVERSAL cuestionó a Juan Manuel González sobre la aprobación concedida a Qui Lab durante su gestión. El funcionario argumentó que la aprobación del PIPC es un acto que se limita "estrictamente a aspectos técnicos, estructurales y de seguridad”.

El funcionario de la SADER aseguró que la Coordinación Estatal de Protección Civil "no contempla ni tiene atribuciones legales para verificar antecedentes penales, investigaciones criminales o la situación jurídica de personas físicas o morales, ya que estas acciones no forman parte del ámbito de competencia de Protección Civil", de acuerdo con la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora y su Reglamento.

González Alvarado añadió que la revisión de la dependencia se limita a aspectos como el análisis de riesgos, planes de evacuación, medidas de prevención y equipamiento de seguridad, “por lo que cualquier referencia que relacione el Programa Interno de Protección Civil con procesos judiciales, investigaciones de autoridades o antecedentes personales carece de fundamento", señaló. .

Las autorizaciones de Protección Civil de Qui Lab continuaron después de la gestión de González. Su sucesor en el cargo, Armando Castañeda Sánchez, aprobó otro PIPC a la empresa en 2023, sin embargo, en 2024 se le rechazó, pues la compañía incumplió la orden de instalar un sistema fijo contra incendios.

Más permisos en Sonora y Sinaloa

La sanción de la OFAC, emitida el pasado 6 de octubre, designó a Qui Lab S.A. de C.V. , junto con otras once empresas y ocho personas, por su rol como proveedores de suministros para elaborar fentanilo para “Los Chapitos”.

De acuerdo con registros en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT); las empresas Qui Lab S.A. de C.V., Sumilab S.A. de C.V. y Favelab S.A. de C.V., poseen “concesiones, licencias, permisos y autorizaciones”, emitidas tanto por la Coordinación de Protección Civil de Sonora como por la Secretaría de Obras Públicas de Ahome, Sinaloa.

Entre las autorizaciones aprobadas por funcionarios locales se encuentran permisos de funcionamiento ambiental, publicidad permanente y para ocupar una edificación.

Los otros Favela que no mencionó la OFAC

En el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro de EU se menciona que “Sumilab está dirigido por la familia Favela López”, por miembros como Víctor Andrés Favela López, Francisco Favela López, Jorge Luis Favela López y María Gabriela Favela López, así como el cónyuge de María Gabriela, Jairo Verdugo Araujo, y Gilberto Gallardo García, esposo de otro miembro de la familia.

“Además de Sumilab, la familia Favela López opera una red de empresas químicas, de equipos de laboratorio y relacionadas con la agricultura, incluidas siete sancionadas hoy: Agrolaren, Distribuidora de Productos y Servicios Viand, Favelab, Favela Pro, Qui Lab, y Storelab”, detalló la OFAC.

La autoridad estadounidense señaló que poco después de que Sumilab fue designada como una empresa que suministraba precursores químicos al Cártel de Sinaloa en mayo de 2023, varios miembros de la familia Favela intentaron distanciarse, al menos en el papel, de numerosas empresas dentro de su red.

Por ejemplo, en las semanas siguientes al señalamiento de la OFAC, Víctor Andrés, Francisco y Jorge Luis se eliminaron a sí mismos y a otros miembros de su familia de numerosos documentos corporativos e instalaron “personas fachada” en su lugar.

La documentación analizada por EL UNIVERSAL en la PNT revela a otros miembros de la familia que no figuran en el comunicado de OFAC. Por ejemplo, Lenin Favela Cuevas aparece como representante legal de Favelab en registros que van de abril a junio de 2025.

También aparece Aurora Favela López, señalada como representante legal de Qui Lab en los registros públicos desde 2021 y hasta 2025 (incluyendo autorizaciones de Protección Civil y padrones de proveedores universitarios). Sin embargo, su correo electrónico registrado como contacto operativo de la empresa lleva el nombre de Gilberto Gallardo, que coincide con otra de las personas que ya habían sido mencionadas por la OFAC.

