La red de empresas presuntamente vinculadas a la producción de fentanilo para el Cártel de Sinaloa, recientemente sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del gobierno de Estados Unidos, han sido proveedoras de hospitales, juntas de agua potable, centros de investigación científica y universidades públicas en Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, desde 2018 y hasta el primer semestre del 2025.

Este lunes 6 de octubre, la OFAC señaló a 12 personas morales y ocho personas físicas dedicadas a la distribución y comercialización de productos químicos y equipos de laboratorio, por suministrar precursores utilizados en la fabricación de fentanilo para la facción de Los Chapitos, liderada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ficha del Departamento del Tesoro de EU y las empresas sancionadas a las que se les vincula con el Cártel de Sinaloa y Los Chapitos

De acuerdo con una búsqueda realizada por EL UNIVERSAL en la Plataforma Nacional de Transparencia y en portales gubernamentales, siete de las 12 compañías boletinadas han prestado sus servicios a universidades públicas, gobiernos estatales del noroeste del país y dependencias del gobierno federal.

En el periodo mencionado, esas siete compañías recibieron 630 contratos, la mayoría por adjudicación directa, para la compra de materiales de laboratorio y productos químicos por un monto de 35.7 millones de pesos.

Las empresas señaladas que aparecen como proveedoras de entidades públicas son: Comercial Viosma del Noroeste SA de CV, Storelab SA de CV, Favelab SA de CV, Importaciones y Nacional Marcerlab SA de CV, Favela Pro SA de CV, Quilab SA de CV y Sumilab SA de CV.

Las adquisiciones fueron realizadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma de Occidente en Sinaloa, Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad de Sonora (Unison), Universidad Estatal de Sonora (UES), Instituto Tecnológico de Sonora, Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, Universidad Politécnica de Sinaloa, y la Universidad Politécnica del Valle del Évora en Sinaloa.

Las compañías también proveyeron a centros de investigación científica coordinados por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno Federal, como el Colegio de la Frontera Sur, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD) y el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV).

El CIAD, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, fue la institución que más recursos destinó a dos empresas boletinadas: Storelab S.A. de C.V y Sumilab SA de CV, con adjudicaciones directas por 6.1 millones de pesos en 70 contratos otorgados entre 2021 y 2024. Según la OFAC, Storelab es una filial de Sumilab, incluida en su listado desde 2023.

Entre las dependencias federales también hay contratos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Empresas vinculadas con el Cártel de SInaloa

El gobierno del estado de Sinaloa también contrató a varias de las compañías sancionadas a través de su Secretaría de Administración y Finanzas, Instituto Sinaloense de Infraestructura Física y Educativa, Centro de Ciencias de Sinaloa, el Sistema DIF estatal, la Coordinación General para el Fomento de la Investigación Científica e Innovación. Además, proveyeron al Hospital Civil de Culiacán.

En Baja California Sur, las contrataciones se realizaron a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Salud. El ayuntamiento de La Paz realizó compras a las mismas empresas mediante el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Carta compromiso del contrato firmado por Favelab SA de CV con el Sistema de Agua del Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur.

En mayo de 2023, la OFAC emitió una primera sanción contra la compañía Sumilab, de la familia Favela López. Después de este señalamiento, los Favela López modificaron el nombre y la imagen de sus tiendas, pero continuaron participando con el suministro de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa.

La OFAC argumenta que la familia Favela López dirige una red de compañías que proveen de precursores y productos químicos al Cártel de Sinaloa, y también a empresas de Estados Unidos que sintetizan drogas ilícitas como fentanilo y metanfetamina.

“Operan bajo la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y son responsables del suministro y distribución de precursores químicos y equipo de laboratorio a intermediarios químicos y operadores de laboratorio afiliados al Cártel de Sinaloa, quienes producen fentanilo y metanfetamina ilícitos”, se lee en el boletín.

