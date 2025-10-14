Más Información

Morena prevé avalar reserva para “matizar” retroactividad; etapas pendientes de juicios se sujetarán a nueva reforma

Morena prevé avalar reserva para “matizar” retroactividad; etapas pendientes de juicios se sujetarán a nueva reforma

Cárteles mexicanos ponen precio a agentes del ICE; hasta 50 mil dólares por asesinarlos, advierte Departamento de Seguridad de EU

Cárteles mexicanos ponen precio a agentes del ICE; hasta 50 mil dólares por asesinarlos, advierte Departamento de Seguridad de EU

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

De la Fuente y Marco Rubio se reunirán en Washington; darán seguimiento a mecanismos de cooperación entre EU y México

De la Fuente y Marco Rubio se reunirán en Washington; darán seguimiento a mecanismos de cooperación entre EU y México

, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostendrá mañana un encuentro en Washington con Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La SRE indicó que está reunión se da en seguimiento a la visita que realizó a México Rubio en septiembre.

"Y a los mecanismos de cooperación establecidos entre ambos países", apuntó.

Lee también

En su reciente visita a México, Marco destacó junto al el establecimiento de un grupo de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a acciones para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza y eliminar los túneles fronterizos clandestinos.

También abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas.

Sin dar detalles sobre las acciones acordadas entre México y Estados Unidos porque “los cárteles leen la prensa”, el funcionario estadounidense destacó la inteligencia y coordinación que existe entre ambos países.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses