Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostendrá mañana un encuentro en Washington con Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos.
La SRE indicó que está reunión se da en seguimiento a la visita que realizó a México Rubio en septiembre.
"Y a los mecanismos de cooperación establecidos entre ambos países", apuntó.
En su reciente visita a México, Marco destacó junto al canciller De la Fuente el establecimiento de un grupo de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a acciones para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza y eliminar los túneles fronterizos clandestinos.
También abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas.
Sin dar detalles sobre las acciones acordadas entre México y Estados Unidos porque “los cárteles leen la prensa”, el funcionario estadounidense destacó la inteligencia y coordinación que existe entre ambos países.
