A pesar de que la Presidenta Claudia Sheinbaum solicitó la eliminación de la retroactividad en la Ley de Amparo y pidió que se devolviera la redacción original de su propuesta, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados tiene lista una reserva para establecer que la nueva ley se aplicará a las partes del juicio que aún no se han desahogado, pero sin modificar lo que ya ocurrió.

“Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este Decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”, señala la reserva que será presentada esta misma noche, pero cuyos morenistas adelantaron que votarán a favor.

El texto original señalaba que los juicios en curso seguirían con la ley anterior hasta su conclusión.

“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio”, puntualizaba el texto del dictamen.

Con la modificación, a nombre de Hugo Eric Flores, se puntualiza que solo las etapas que ya pasaron se regirán bajo la Ley anterior, mientras que las pendientes se sujetarán a la nueva Ley de Amparo.

