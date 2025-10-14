La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que para atender emergencias, como la ocurrida este fin de semana, por las lluvias, se cuenta con un fondo de 19 mil millones de pesos, por lo que garantizó que se cuenta con recursos suficientes.

La Mandataria federal indicó que de los 19 mil millones de pesos se han usado, cerca de 3 mil millones.

“Este año tenemos para emergencias, 19 mil millones de pesos, de los cuales hemos usado cerca de 3 mil millones, o sea hay recursos suficientes para poder atender la emergencia”.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal informó que cámaras empresariales alistan apoyos para reactivar la economía en los estados afectados.

“Ayer ya estuvo en el comité de emergencias Marcelo Ebrard, le pedimos que pudiera hacer una cuantificación junto con los gobernadores, sobre todo la situación en ciertos lugares para poder reactivar y dar apoyo a aquellos comercios, que se les da apoyos a través de los censos, pero algunos otros que requieren apoyo y para eso, pues también con las distintas cámaras empresariales, estamos en contacto”.

Este martes, EL UNIVERSAL informa que la inversión ejercida para prevenir inundaciones se redujo drásticamente durante los últimos dos sexenios, de acuerdo con estadísticas del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de 2019 a 2024, los recursos destinados a ese propósito totalizaron 25 mil 94 millones de pesos, 44% menos que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando lo ejercido ascendió a 45 mil 62 millones de pesos.

Sin embargo, durante el periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, últimos datos disponibles, la inversión fue de 50 mil 280 millones de pesos.

