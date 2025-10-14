Más Información

Buscan que este fin de semana se entregue primer apoyo a damnificados; censo ya inició

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

No podríamos estar más complacidos de tener a Chico Pardo de socio: Jane Fraser, directora global de Citi; presenta solicitud formal para adquirir 25% de Banamex

Pleno del Senado ratifica a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte

Trabajadores del SAT van a paro en distintos módulos de la capital; bloquean vialidades en la CDMX

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

Luego que México desplazó a Japón, Corea del Sur y Alemania para convertirse en el principal proveedor de vehículos eléctricos a Estados Unidos, de acuerdo con un informe de Latam Mobility, la presidenta reconoció que los aranceles impuestos por han tenido un impacto en las exportaciones, pero aseguró que su gobierno trabaja en fortalecer la competitividad de la industria automotriz mexicana.

“Estamos haciendo un análisis con la Secretaría de Economía, porque el impacto pudo deberse a los aranceles, pero también a una caída en la demanda en Estados Unidos. No solo compran menos coches por los aranceles, sino por la situación económica general”, explicó la Mandataria en conferencia matutina en .

Sheinbaum detalló que México produce alrededor de 5.5 millones de vehículos al año, de los cuales un millón y medio se destinan al mercado nacional y el resto se exporta; sin embargo, reconoció que en los últimos meses la exportación total ha disminuido.

La Presidenta subrayó que, pese a este escenario, México mantiene una posición favorable, ya que los aranceles aplicados son menores en promedio que los impuestos a otros países.

Asimismo, adelantó que su gobierno trabaja para atender los pesados que entrarán en vigor en noviembre, con el objetivo de preservar la ventaja competitiva del país.

“En efecto, ha aumentado el número de vehículos eléctricos exportados a Estados Unidos, y seguiremos impulsando este sector como parte de nuestra estrategia de desarrollo industrial sustentable”, puntualizó.

