Buscan que este fin de semana se entregue primer apoyo a damnificados; censo ya inició

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

No podríamos estar más complacidos de tener a Chico Pardo de socio: Jane Fraser, directora global de Citi; presenta solicitud formal para adquirir 25% de Banamex

Pleno del Senado ratifica a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte

Trabajadores del SAT van a paro en distintos módulos de la capital; bloquean vialidades en la CDMX

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

Tras darse a conocer videos en redes sociales de la supuesta entrega de despensas del a personas damnificadas por las lluvias e inundaciones en Veracruz, la presidenta expresó que "no está bien eso".

"Bueno, vimos los videos, no tenemos la certeza de que sean videos de los lugares reales, pero, evidentemente, no está bien eso, ¿verdad?", expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 14 de octubre en .

Indicó que se busca que este fin de semana pueda darse el primer apoyo a las personas damnificadas, "y que podamos estar también con las despensas apoyando a la población".

"Entonces, nosotros, repito, particularmente en , en Álamo, que han salido muchas imágenes ahí, aunque evidentemente hay muchas comunidades afectadas, están llegando todas las máquinas para la limpieza", dijo.

En las últimas horas, comenzaron a circular videos e imágenes de la supuesta de este grupo de la delincuente a las personas afectadas en Tihuatlán, Veracruz.

