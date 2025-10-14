"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

Tras darse a conocer videos en redes sociales de la supuesta entrega de despensas del Cártel Jalisco Nueva Generación a personas damnificadas por las lluvias e inundaciones en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que "no está bien eso".

"Bueno, vimos los videos, no tenemos la certeza de que sean videos de los lugares reales, pero, evidentemente, no está bien eso, ¿verdad?", expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 14 de octubre en Palacio Nacional.

Indicó que se busca que este fin de semana pueda darse el primer apoyo a las personas damnificadas, "y que podamos estar también con las despensas apoyando a la población".

"Entonces, nosotros, repito, particularmente en Poza Rica, en Álamo, que han salido muchas imágenes ahí, aunque evidentemente hay muchas comunidades afectadas, están llegando todas las máquinas para la limpieza", dijo.

En las últimas horas, comenzaron a circular videos e imágenes de la supuesta entrega de despensas de este grupo de la delincuente a las personas afectadas en Tihuatlán, Veracruz.

