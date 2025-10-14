Los cinco integrantes del pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones fueron ratificados por el pleno del Senado y de inmediato rindieron la protesta de ley para asumir sus cargos.

Con 74 votos a favor de Morena y sus aliados, así como 33 en contra del PAN, PRI y MC, que señalaron que cuatro de las nuevas comisionadas son empleadas directas de director Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, por lo que está cuestionada su imparcialidad, se ratificaron los cinco nombramientos propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Quiénes conforman la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones?

Las comisionadas y comisionados ratificados y que rindieron protesta son:

Ledénika Mackensie Méndez González, durante un periodo de 3 años, el cual concluirá en el año 2028.

Lee también Con focos rojos, 550 de 800 agentes aduanales

En el Senado de la República fueron ratificados los cinco integrantes de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones este martes 14 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

María de las Mercedes Olivares Tresgallo como comisionada del pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones durante un periodo de 4 años, el cual concluirá en el año 2029.

como comisionada del pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones durante un periodo de 4 años, el cual concluirá en el año 2029. Adán Salazar Garibay como comisionado del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones durante un periodo de 5 años, el cual concluirá en el año 2030.

como comisionado del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones durante un periodo de 5 años, el cual concluirá en el año 2030. Tania Villa Trápala como comisionada del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones durante un periodo de 6 años, el cual concluirá en el año 2031.

como comisionada del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones durante un periodo de 6 años, el cual concluirá en el año 2031. Norma Solano Rodríguez como comisionada del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones durante un periodo de 7 años, el cual concluirá en el año 2032.

Lee también Noroña pospone develación de su retrato en el Senado por afectaciones de lluvias; aplaza también su denuncia ante FGR

En el Senado de la República fueron ratificados los cinco integrantes de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones este martes 14 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Oposición se pronuncia contra nombramientos

En tribuna, la senadora del PRI, Karla Guadalupe Toledo Zamora, al argumentar el voto en contra de esa bancada, dijo que existe hoy por hoy, con la reforma reciente a la Ley de Telecomunicaciones y frente a las propuestas de nombramiento en discusión, el propósito de tener el control político sobre lo que se ve, se escucha y se piensa, facilitando la censura y el espionaje en las comunicaciones sociales.

Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, dijo que estos nombramientos son el resultado de la reciente reforma en materia de telecomunicaciones, la cual asegura, se advirtió que existiría una posible concentración de poder en la materia, especialmente de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Expuso que cuatro de las propuestas de ratificación contenidas en el dictamen incumplen los principios de independencia e imparcialidad, pues varias son actualmente subordinadas y empleadas directas del director Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro