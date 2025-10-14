El pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas por las inundaciones derivadas de las lluvias torrenciales en cinco estados del país.

En este marco, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, anunció que como muestra de solidaridad con las personas afectadas por las lluvias ocurridas entre el 6 y el 9 de octubre en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, las y los senadores donarán hasta 15 días de su dieta para apoyar las labores de auxilio y reconstrucción.

“En un acto de solidaridad y compromiso, la Junta de Coordinación Política acordó que las y los senadores de la República donemos una cantidad que equivalga a hasta quince días de nuestro ingreso para contribuir a las labores de auxilio y reconstrucción.

Lee también Nuevo León envía 20 toneladas de víveres y decenas de rescatistas a Veracruz

Senado de la República. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

“Con los recursos que se recauden, se adquirirán herramientas y enseres básicos que serán entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional para su distribución directa en las zonas afectadas, garantizando transparencia y eficacia en el manejo de los apoyos”, anunció.

Durante su mensaje en el pleno, recordó que estos fenómenos climáticos han dejado decenas de personas fallecidas y desaparecidas, así como graves daños a miles de viviendas y a los servicios públicos en cerca de 150 municipios.

“Desde el Senado de la República expresamos nuestra más sincera solidaridad con las familias afectadas y con todas las comunidades que hoy enfrentan el dolor de la pérdida y la difícil tarea de reconstruir sus hogares y su entorno”, señaló.

Lee también Damnificados de Poza Rica denuncian presencia de chapopote tras inundación; piden a Pemex evaluar daños

En San Luis Potosí, después de 48 horas de lluvias atípicas, el agua dio tregua en la zona huasteca. De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, mil 360 familias han sido evacuadas. Foto: Especial

Castillo Juárez destacó el trabajo de dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, en la aplicación de los planes DN-III y Marina, así como la respuesta inmediata del gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, y de los gobiernos estatales para atender a las víctimas y restablecer los servicios esenciales.

Recordó que se instaló el centro de acopio del Senado de la República, en la Plaza Luis Pasteur, junto al recinto legislativo, que estará abierto de 10:00 a 18:00 horas para recibir víveres, medicamentos y artículos de primera necesidad.

“Hoy más que nunca, México necesita de nuestra empatía y de nuestra colaboración”, concluyó.

Lee también El gobierno de Veracruz no nos alertó, reclaman

Diputados harán donativo a familias afectadas por lluvias

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció que los legisladores de todos los grupos parlamentarios harán un donativo para apoyar a los habitantes de los municipios afectados por las lluvias.

Expuso que el acuerdo fue de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), “ante la tragedia que padecen miles de familias por las intensas lluvias que han afectado a Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo”.

La presidenta de la Mesa Directiva no dio detalles de la cantidad que donarán, pero de acuerdo con fuentes de este rotativo, los diputados darán el equivalente a un día de su dieta, que es de 79 mil pesos al mes.

Lee también “Dejaron sola a la ciudad que tanto les dio con su petróleo”; habitantes de Poza Rica denuncian abandono

Los diputados más viajeros son los de Morena, con 35 giras internacionales, seguidos por los del PAN, PVEM, PRI y PT. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

“Sabemos que hay comunidades enteras dañadas, personas que lo han perdido todo y que necesitan del apoyo de todas y de todos. Hago un llamado a la unidad, la empatía y la acción conjunta de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que la ayuda llegue a tiempo y la reconstrucción comience”, dijo.

El pleno también guardó un minuto de silencio en memoria de las personas que han perdido la vida por las lluvias.

“A las víctimas mortales, les rendimos un respetuoso homenaje. A sus familias, nuestro abrazo sincero y solidario (…) Este minuto de silencio es para honrar la vida de quienes han partido y es un acto de solidaridad con sus familias y con todas las comunidades afectadas”, señaló previo al inicio de la sesión ordinaria de este martes.

Lee también Voluntarios rescatan y alimentan a mascotas que sobrevivieron a inundación en Poza Rica; “todos necesitamos ayuda”, dicen

Por su parte, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que aún no tienen una cantidad definida para donar, pero será obligatorio que los 500 diputados donen una parte de su dieta.

“Estamos en búsqueda de acordar qué cantidad, cuántos días se descontarán de los 500 diputados. No es voluntario, va a haber cuando menos una cantidad, pero hay ejemplos de diputados, que los felicito porque están donando todo el mes, hay diputados que están donando todo el mes de percepciones, hay varios”, expresó.

Detalló que los recursos que se obtengan de la donación de los diputados, serán entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que los distribuya entre los afectados por las lluvias.

“Se va a entregar institucionalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional para su distribución, para que no haya uso partidista, faccioso o electorero, eso es lo peor que se puede hacer en este tipo de tragedias”, subrayó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro