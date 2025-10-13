Poza Rica, Veracruz.- “Todos necesitamos ayuda”, dijo Joana Pacheco, integrante de la asociación Protegiendo al Ambiente y Transformando Animales Saludables (PATAS A.C.), que hoy desplegó una brigada de entrega de alimento para animales domésticos afectados por la creciente del Río Cazones.

Entre el fango y los restos del desastre, Patas AC recorre las colonias más afectadas de Poza Rica con costales de croquetas y botellas de agua. Su prioridad son los animales que sobrevivieron a la tragedia del viernes 10 de octubre, muchos de ellos extraviados o sin alimento, pero también dar apoyo a sus humanos.

“Estamos brindando despensas básicas y un poquito de alimentos para las mascotitas, que son gatitos y perros. Muchos se quedaron sin alimento por la lluvia, otros en la calle, entonces es importante también pensar en ellos”, explicó a EL UNIVERSAL Joana.

La organización veracruzana manejó desde el puerto con los insumos también para entregar ropa y calzado a las familias que lo perdieron todo.

Las donaciones, detalló, provienen tanto de los miembros del grupo como de ciudadanos solidarios: “Sí hubo sociedad que nos aportó despensas y ciertos materiales también. Apenas estamos llegando, pero la respuesta ha sido muy buena”, explica.

En su primer día de recorrido, Patas AC atendió a decenas de personas que pidieron ayuda para alimentar a sus mascotas y darles de beber.

“Nos preguntan si traemos vacunas, pero por ahora sólo podemos ofrecer alimentación. Si pudiéramos, contribuiríamos también con insumos de salud”, comentó Joana.

A su camioneta llegan personas con perros y gatos de todos los tamaños. La mayoría cubiertos por lodo, pero contentos por estar acompañados de sus dueños.

Entre quienes solicitaron el apoyo a PATAS A.C. estaba Neire Sierra, con su perrita “Shakira”; Victor Acuña, con su perrito “Rey” y otras personas que adoptaron razas de gatos y perros criollos que vagan por las calles de Poza Rica en búsqueda de un hogar tras haber perdido el suyo.

La brigada informó que los próximos días dará apoyo a las zonas más afectadas de Poza Rica con la repartición de alimentos no perecederos, ropa, calzado, agua y croquetas. “Nuestra meta es apoyar a los que más podamos”, agregó la voluntaria.

