Al manifestar que "no vamos a esconder ninguna información”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se transparentará toda la información de las personas fallecidas y no localizadas tras las fuertes lluvias que afectaron Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

En entrevista con medios de comunicación en Poza Rica, Veracruz, la jefa del Ejecutivo federal llamó a la población a que reporten a personas no localizadas en el número telefónico 079.

La Mandataria federal indicó ya se reunió con autoridades de la Universidad Veracruzana (UV) tras el deceso de dos estudiantes de esa casa de estudios.

“Acabo de hablar con el rector de la Universidad, él está haciendo también un censo de todos los estudiantes. Hasta ahora solamente hay dos estudiantes que perdieron la vida, pero están reportados y de todas maneras a partir de los datos que ellos tienen y de la vicerectora de aquí de Poza Rica van a estar en comunicación, por si se tiene el dato de algún otro estudiante”, dijo.

La presidenta de la República informó que este domingo recorrió Puebla y Veracruz y que mañana lo hará por Hidalgo y Querétaro, y reiteró que ningún damnificado se quedará sin apoyo.

"Regreso aquí a Veracruz el miércoles o el jueves, para poder ver cómo se va avanzando, y repetirle a todas y a todos los veracruzanos, del norte de Veracruz, todas las zonas afectadas, que estamos trabajando en la mano de la gobernadora y que nadie se va a quedar sin su apoyo”.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el censo que inicia mañana lunes se levantará casa por casa y en donde también se atenderá a los que perdieron sus negocios.

“Vamos a estar atendiendo a todos. No nos vamos a desentender, nunca”, aseguró.

