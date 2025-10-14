Más Información

Buscan que este fin de semana se entregue primer apoyo a damnificados; censo ya inició

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

No podríamos estar más complacidos de tener a Chico Pardo de socio: Jane Fraser, directora global de Citi; presenta solicitud formal para adquirir 25% de Banamex

Pleno del Senado ratifica a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte

Trabajadores del SAT van a paro en distintos módulos de la capital; bloquean vialidades en la CDMX

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

Monterrey. - El envió este martes el primer grupo de apoyo y ayuda comunitaria al estado de Veracruz, con un cargamento de 20 toneladas de víveres y decenas de rescatistas estatales y municipales.

El gobernador Samuel García Sepúlveda encabezó el banderazo de salida del contingente acompañado por el secretario de Gobierno, Miguel Flores; el director de Protección Civil estatal, Erik Cavazos, y la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera.

En el primer contingente partieron 20 elementos de Protección Civil Nuevo León, cuatro elementos de Protección Civil de Guadalupe y cinco elementos de Protección Civil San Pedro Garza García, así como 14 unidades de emergencia que incluyen camionetas pick up, lanchas, mulas, vehículos 4X4 y un helicóptero.

Foto: Especial
Foto: Especial

En el grupo de ayuda también se trasladó personal del DIF y de la Secretaría de Igualdad e Inclusión.

El mandatario estatal informó que el operativo de ayuda se coordinó con Protección Civil de Veracruz, tras las lluvias registradas en los últimos días y los estragos provocados por las mismas.

En una primera etapa, la ayuda comunitaria partirá hacia Pánuco, Veracruz, y posteriormente a las comunidades que requieran la atención.

afcl/LL

