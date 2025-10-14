Más Información

Sheinbaum: Se busca que este fin de semana se entregue primer apoyo económico a damnificados por lluvias

Sheinbaum: Se busca que este fin de semana se entregue primer apoyo económico a damnificados por lluvias

Confirman la muerte del abogado David Cohen tras ataque afuera de juzgados en la Colonia Doctores

Confirman la muerte del abogado David Cohen tras ataque afuera de juzgados en la Colonia Doctores

No podríamos estar más complacidos de tener a Chico Pardo de socio: Jane Fraser, directora global de Citi; presenta solicitud formal para adquirir 25% de Banamex

No podríamos estar más complacidos de tener a Chico Pardo de socio: Jane Fraser, directora global de Citi; presenta solicitud formal para adquirir 25% de Banamex

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones

Trabajadores del SAT inician paro en distintos módulos de la capital y bloquean vialidades en la CDMX

Trabajadores del SAT inician paro en distintos módulos de la capital y bloquean vialidades en la CDMX

El gobierno de Veracruz no nos alertó, reclaman

El gobierno de Veracruz no nos alertó, reclaman

CFE: Se ha restablecido 91% de la electricidad en estados afectados por lluvias; destaca suministro a hospitales

CFE: Se ha restablecido 91% de la electricidad en estados afectados por lluvias; destaca suministro a hospitales

Morena y aliados aprueban dictamen de reforma a Ley de Amparo en comisiones de San Lázaro; este martes se vota en el pleno

Morena y aliados aprueban dictamen de reforma a Ley de Amparo en comisiones de San Lázaro; este martes se vota en el pleno

Para el Mundial, Ejército de México se entrena contra terrorismo

Para el Mundial, Ejército de México se entrena contra terrorismo

"Lucho por ti hasta que regreses": Ilana cumple su promesa y se reencuentra con Matan tras dos años cautivo de Hamas

"Lucho por ti hasta que regreses": Ilana cumple su promesa y se reencuentra con Matan tras dos años cautivo de Hamas

Encuesta: Dan visto bueno a primer año de Brugada

Encuesta: Dan visto bueno a primer año de Brugada

Comunidad de Hidalgo pinta un "SOS" por inundaciones; suplica por ayuda tras quedar incomunicada y sin víveres

Comunidad de Hidalgo pinta un "SOS" por inundaciones; suplica por ayuda tras quedar incomunicada y sin víveres

Caracas. Por lo menos 14 personas fallecieron tras inundarse una mina en el municipio de El Callao luego de las que han azotado esa región del sureste de , informaron las autoridades.

Se instaló un puesto de comando encabezado por el general de brigada Gregory González Acevedo, jefe de las Zonas Operativas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (ZOEDAN) en el estado Bolívar, a fin de “coordinar las operaciones para recuperación de los 14 fallecidos” en la , ubicada a unos 850 kilómetros (528 millas) al sureste de Caracas, informó el organismo en un comunicado en Instagram.

Los mineros se encontraban en tres pozos diferentes, indicó el ZOEDAN Bolívar.

Lee también

La cifra de mineros fallecidos está fundamentada en el testimonio de otros mineros, informaron los bomberos del Callao en redes sociales.

Entre el domingo en la noche y el lunes en la madrugada llovió fuerte unas cuatro horas, lo que provocó una , narraron testigos. En dos de los pozos, los mineros —que estaban trabajando— se ahogaron, se informó.

En el tercer pozo también murieron ahogados tres de cinco trabajadores que bajaron en medio de la inundación, en un intento por evitar que se dañasen las motobombas que usan para extraer el agua que emana de la tierra. Al constatar que no tendrían tiempo suficiente para retirar esos equipos, intentaron subir, pero solo dos de ellos lograron salvar su vida al ascender por una cuerda. El agua arrastró a los demás.

Lee también

Las operaciones de búsqueda y rescate comenzaron con “achique de todos los pozos del sector para disminuir el nivel del agua, para posteriormente evaluar labores de rescate” de las personas que quedaron atrapadas dentro del yacimiento aurífero, acotó el ZOEDAN en el escrito, sin dar otros detalles.

En Venezuela proliferan las minas de cobre, diamantes y otros metales preciosos, pero en muchas de ellas los trabajadores efectúan sus labores en precarias.

El Callao también es una localidad cuya vida gira en torno a la extracción de oro. La mayoría de sus más de 30 mil habitantes participan directa o indirectamente en esta actividad.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. Foto: iStock

¡Citas hasta 2027! Vuelven los retrasos en el trámite de visa americana de turista

UNAM Los Ángeles iStock/nemchinowa

UNAM Los Ángeles abre al público curso para mejorar la pronunciación del inglés: Costos y requisitos

Visa americana. Foto: iStock

¿Aumentó o no el costo de la visa americana en octubre? Esto se sabe hasta ahora

Experto de Harvard predice que el 3I/ATLAS se revelará como una “nave extraterrestre” y liberará “mini sondas”. Foto: iStock / solarseven

Experto de Harvard predice que el 3I/ATLAS se revelará como una “nave extraterrestre” y liberará “mini sondas”

Gordon Ramsay en Disneyland. Foto: Cortesía Disneyland Latino

El chef Gordon Ramsay abrirá restaurante en Disneyland: Llega a Downtown Disney District