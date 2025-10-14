Caracas. Por lo menos 14 personas fallecieron tras inundarse una mina en el municipio de El Callao luego de las lluvias torrenciales que han azotado esa región del sureste de Venezuela, informaron las autoridades.

Se instaló un puesto de comando encabezado por el general de brigada Gregory González Acevedo, jefe de las Zonas Operativas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (ZOEDAN) en el estado Bolívar, a fin de “coordinar las operaciones para recuperación de los 14 fallecidos” en la mina “Cuatro Esquinas de Caratal”, ubicada a unos 850 kilómetros (528 millas) al sureste de Caracas, informó el organismo en un comunicado en Instagram.

Los mineros se encontraban en tres pozos diferentes, indicó el ZOEDAN Bolívar.

Tragedia minera en el Callao por fuertes lluvias inundando la Mina Cuatro Esquina. Dejó 12 fallecidos atrapados en los túneles. Autoridades ya están trabando en recuperación de los cuerpos. Se inició achiques. La minería es un trabajo de alto riesgo en Venezuela. @freddyzur pic.twitter.com/aUqn5HecQz — rcalcina1944 (@ROSINACALCINA3) October 14, 2025

La cifra de mineros fallecidos está fundamentada en el testimonio de otros mineros, informaron los bomberos del Callao en redes sociales.

Entre el domingo en la noche y el lunes en la madrugada llovió fuerte unas cuatro horas, lo que provocó una inundación, narraron testigos. En dos de los pozos, los mineros —que estaban trabajando— se ahogaron, se informó.

En el tercer pozo también murieron ahogados tres de cinco trabajadores que bajaron en medio de la inundación, en un intento por evitar que se dañasen las motobombas que usan para extraer el agua que emana de la tierra. Al constatar que no tendrían tiempo suficiente para retirar esos equipos, intentaron subir, pero solo dos de ellos lograron salvar su vida al ascender por una cuerda. El agua arrastró a los demás.

Las operaciones de búsqueda y rescate comenzaron con “achique de todos los pozos del sector para disminuir el nivel del agua, para posteriormente evaluar labores de rescate” de las personas que quedaron atrapadas dentro del yacimiento aurífero, acotó el ZOEDAN en el escrito, sin dar otros detalles.

En Venezuela proliferan las minas de cobre, diamantes y otros metales preciosos, pero en muchas de ellas los trabajadores efectúan sus labores en condiciones de seguridad precarias.

El Callao también es una localidad cuya vida gira en torno a la extracción de oro. La mayoría de sus más de 30 mil habitantes participan directa o indirectamente en esta actividad.

La noche de ayer, fuertes lluvias inundaron la Mina Cuatro Esquina, dejando 12 trabajadores fallecidos atrapados en los túneles.



Bomberos se encuentran en el lugar y se espera información oficial de las autoridades. La minería en… pic.twitter.com/LNw5Y1XpRJ — freddyzur (@freddyzur) October 13, 2025

