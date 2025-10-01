Más Información
Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles
Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?
La Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) hizo un llamado a los conductores de motocicletas y patines eléctricos para tomar conciencia sobre la importancia de proteger su integridad física al circular en la capital.
Las medidas sugeridas por la dependencia son:
- Portar casco con certificación oficial, así como equipo de protección como rodilleras y coderas.
- Circular únicamente en el sentido establecido de las calles y avenidas.
Lee también FOTOS: Aseguran motos, patines y bicicletas eléctricas en el Centro de la CDMX
- Acatar la señalización vial en todo momento.
- Respetar el espacio destinado a los peatones.
- Evitar subirse o desplazarse por la banqueta.
- Mantener una velocidad máxima de 25 km/h.
La SSC destacó que cumplir con estas disposiciones favorece la seguridad tanto de quienes conducen como de quienes transitan por la vía pública, además de contribuir a una movilidad más ordenada en la ciudad.
LL