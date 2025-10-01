Más Información

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

La mañanera de Sheinbaum, 1 de octubre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 1 de octubre, minuto a minuto

Combate al crimen y a la pobreza marcan el año uno de Sheinbaum

Combate al crimen y a la pobreza marcan el año uno de Sheinbaum

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

La Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) hizo un llamado a los para tomar conciencia sobre la importancia de proteger su integridad física al circular en la capital.

Las medidas sugeridas por la dependencia son:

  • Portar casco con certificación oficial, así como equipo de protección como rodilleras y coderas.
  • Circular únicamente en el sentido establecido de las calles y avenidas.

Lee también

  • Acatar la señalización vial en todo momento.
  • Respetar el espacio destinado a los peatones.
  • Evitar subirse o desplazarse por la banqueta.
  • Mantener una velocidad máxima de 25 km/h.

La SSC destacó que cumplir con estas disposiciones favorece la seguridad tanto de quienes conducen como de quienes transitan por la vía pública, además de contribuir a una movilidad más ordenada en la ciudad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses