La Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) hizo un llamado a los conductores de motocicletas y patines eléctricos para tomar conciencia sobre la importancia de proteger su integridad física al circular en la capital.

Las medidas sugeridas por la dependencia son:

Portar casco con certificación oficial, así como equipo de protección como rodilleras y coderas.

Circular únicamente en el sentido establecido de las calles y avenidas.

Acatar la señalización vial en todo momento.

Respetar el espacio destinado a los peatones.

Evitar subirse o desplazarse por la banqueta.

Mantener una velocidad máxima de 25 km/h.

La SSC destacó que cumplir con estas disposiciones favorece la seguridad tanto de quienes conducen como de quienes transitan por la vía pública, además de contribuir a una movilidad más ordenada en la ciudad.

