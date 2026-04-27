Difunden video de la detención de "El Jardinero" en Nayarit; se le observa salir de un conducto de desagüe

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a Audias Flores Silva, “El Jardinero”, ex jefe de seguridad de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien fue líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.

En el operativo, se identificó que “El Jardinero”, se encontraba resguardado en una cabaña, con un dispositivo de seguridad integrado por alrededor de 30 camionetas y más de 60 hombres armados.

Detención de Audias Flores Silva, “El Jardinero” (27/04/2026). Foto: Semar

Ante esta situación, se implementó un despliegue táctico que incluyó aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas, cuatro aeronaves de ala fija, 120 efectivos de tropa de acción directa, 400 elementos navales en acciones de apoyo.

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Al arribar al área, y debido al despliegue de los navales, los escoltas de “El Jardinero” se dispersaron en distintas direcciones a manera de distracción; sin embargo, mediante seguimiento aéreo y terrestre, se logró ubicar a Flores Silva cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe, procediéndose a su detención.

El operativo se realizó de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas, lesionadas ni daños colaterales.

Detención de Audias Flores Silva, “El Jardinero” (27/04/2026). Foto: Semar

A “El Jardinero” le fueron informados sus derechos de ley y puesto a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica.

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Además, cuenta con mandamientos judiciales vigentes en México, así como con una orden de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos.

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