La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó a través de un comunicado en sus redes sociales, que toda comunicación con los entes fiscalizados se realiza únicamente por conducto de funcionarios designados formalmente como enlaces institucionales, por lo que rechaza cualquier gestión realizada por intermediarios, despachos privados o supuestos representantes externos.

En un posicionamiento, el órgano fiscalizador señaló que cualquier requerimiento, notificación o trámite derivado de auditorías se lleva a cabo exclusivamente por medios oficiales.

La ASF subrayó que no mantiene relación alguna con consultores, asesores particulares, despachos externos ni terceros que se ostenten como representantes de dependencias federales, estatales o municipales sujetas a revisión.

Lee también Ernestina Godoy ofrece FGR sin sesgos partidistas; aprueban en comisiones del Senado Plan Estratégico de Procuración de Justicia

Advirtió que toda comunicación, información o documentación enviada por personas físicas o morales sin carácter de enlace oficial no será considerada y podrá ser sancionada conforme a la legislación aplicable.

Como parte de las recomendaciones, la Auditoría pidió reportar de cualquier acercamiento de personas o despachos que se presenten como gestores ante la institución.

También exhortó a verificar que toda comunicación provenga de canales institucionales oficiales y abstenerse de entregar información, documentos o recursos a intermediarios no acreditados.

Lee también Miguel Ángel Yunes niega cancelación de visas de EU a él y a su padre; desmiente audio atribuido a Yunes Linares

La ASF destacó que ante hechos similares a los que describe, cuenta con políticas de integridad y mecanismos de control orientados a prevenir, detectar y denunciar posibles conductas irregulares relacionadas con sus procesos de fiscalización.

Finalmente, informó que cualquier acto de presión o presunta vinculación indebida con la institución puede denunciarse vía WhatsApp al número 55 9919 0553 o mediante su portal oficial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov