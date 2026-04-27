El senador Miguel Ángel Yunes Márquez desmintió la versión difundida en redes sociales de que el gobierno de Estados Unidos canceló su visa y la de su papá Miguel Ángel Yunes Linares.

En breve entrevista de medios mientras esperaba un elevador en el Senado, el legislador veracruzano se mostró reacio a responder las preguntas de los reporteros, pero al final accedió a dar declaraciones.

“No tiene sentido (hablar del tema). Tengo mi visa normal. Son cosas que aparecieron en 2024, acabo de ir a Estados Unidos en enero, así te lo pongo, y cuando vuelva a ir les voy a tomar una foto”, señaló.

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Dijo que el audio que se hizo viral en redes sociales de una supuesta llamada telefónica en la que su papá habría dicho que le cancelaron su visa de Estados Unidos y que estarían por cancelar la del senador Yunes Márquez, “es una locura, es de inteligencia artificial”.

Ya dentro del elevador, antes de que se cerraran las puertas, el senador aseguró que su padre también tiene visa vigente para entrar a Estados Unidos.

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