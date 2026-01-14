Washington. La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió el procesamiento de visados para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Rusia e Irán.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a EFE la cifra de países afectados, sin precisar cuáles son. Es una medida más del gobierno de Trump para frenar la entrada de migrantes al país.

"Estados Unidos congela la tramitación de todos los visados para 75 países, entre ellos Somalia, Rusia e Irán", publicó la secretaria de prensa Karoline Leavitt en X.

Según Fox News, la lista incluye también a Somalia, Afganistán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Yemen y otros.

La suspensión comenzará el 21 de enero y continuará indefinidamente, hasta que el Departamento de Estado realice una reevaluación del sistema de procesamiento de visas.

Somalia se convirtió en blanco de escrutinio por parte de los funcionarios federales tras un escándalo de fraude generalizado centrado en Minnesota, donde los fiscales descubrieron un abuso masivo de los programas de prestaciones financiados por los contribuyentes. Muchos de los implicados son ciudadanos somalíes o somalí-estadounidenses. *Con información de AFP

