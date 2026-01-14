Más Información

Sheinbaum buscará reunión con Trump después del 20 de enero; prevé abordar T-MEC, seguridad y Mundial 2026

Imputan a 8 personas y a representante legal de Waldo's por incendio donde murieron 24 personas; hay dos evadidos de la justicia

Cae "Moncho", integrante de "Los Lavadora"; coordinaba el robo a autotransportes en la México - Querétaro

Equipo de Trump prepara opciones militares en Irán, reporta el Washington Post; ocurre tras suspensión de diálogo con Teherán

Taxistas que invadían ciclovía agreden a reporteros de EL UNIVERSAL; con golpes y jaloneos obligan a fotógrafo a borrar material

Infonavit reporta 319 mil viviendas contratadas; reestructuran 4 millones de créditos impagables

Noroña se organiza evento para develar retrato; “lástima que estaré entre malvivientes”, dice

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Redadas de Trump paran migración; bajan detenciones

Sabina Berman desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

Dinamarca envía comando de avanzada a Groenlandia, reporta medio; sería para reforzar defensa en el territorio autónomo

Con Groenlandia en manos de EU la OTAN será más eficaz y formidable: Trump; "cualquier cosa menos que eso es inaceptable", dice

Washington. La Administración del presidente de , Donald Trump, suspendió el procesamiento de visados para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Rusia e Irán.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a EFE la cifra de países afectados, sin precisar cuáles son. Es una medida más del gobierno de Trump para frenar la entrada de migrantes al país.

"Estados Unidos congela la tramitación de todos los visados para 75 países, entre ellos Somalia, Rusia e ", publicó la secretaria de prensa Karoline Leavitt en X.

Según Fox News, la lista incluye también a Somalia, Afganistán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Yemen y otros.

La suspensión comenzará el 21 de enero y continuará indefinidamente, hasta que el Departamento de Estado realice una reevaluación del sistema de procesamiento de visas.

Somalia se convirtió en blanco de escrutinio por parte de los funcionarios federales tras un escándalo de fraude generalizado centrado en Minnesota, donde los fiscales descubrieron un abuso masivo de los programas de prestaciones financiados por los contribuyentes. Muchos de los implicados son ciudadanos somalíes o somalí-estadounidenses. *Con información de AFP

