Washington. La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, revocó unas 100 mil visas extranjeras en 2025, más del doble de las revocadas el año anterior durante el gobierno del expresidente Joe Biden, informó este lunes el Departamento de Estado.

Esta cifra incluye "unos 8 mil visados ​​de estudiante y 2 mil 500 visados ​​especializados para personas que tuvieron encuentros con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos por actividades delictivas", indicó esa entidad en X.

"Seguiremos deportando a estos delincuentes para mantener la seguridad de Estados Unidos", advirtió el Departamento de Estado en su mensaje.

En 2024 fueron revocadas unas 40 mil visas, reportó la cadena FoxNews.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha recrudecido su política antiinmigrante con el aumento de redadas, deportaciones y el endurecimiento de los requisitos para que ciudadanos extranjeros obtengan permisos de viaje y estancia en el país.

El republicano firmó una orden ejecutiva para reforzar la comprobación de los antecedentes de quienes solicitan visados a Estados Unidos.

Además, la administración ha puesto en marcha procesos más estrictos de evaluación a los solicitantes, incluido el rastreo de la actividad en redes sociales.

La mayor parte de las revocaciones de 2025 afectaron a turistas y viajeros de negocios que permanecieron en Estados Unidos por más tiempo del permitido por sus visados, confirmó un funcionario de Estado a FoxNews.

En concreto, casi 500 estudiantes vieron revocado su estatus por posesión y distribución de drogas y la mitad de las revocaciones de visados especializados se produjeron por detenciones tras conducir bajo los efectos del alcohol, según la misma fuente.

Estas cifras se conocen después de que la administración Trump anunciara en agosto de 2025 que estaba revisando los 55 millones de extranjeros que tienen visas estadounidenses válidas.