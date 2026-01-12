Más Información

Mantener pluris, mover fecha de elección judicial y apegar su presupuesto al PIB; las propuestas del INE para reforma electoral

Mantener pluris, mover fecha de elección judicial y apegar su presupuesto al PIB; las propuestas del INE para reforma electoral

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Le roban a la Marina 22 toneladas de mango; fue en predio del Interoceánico

Le roban a la Marina 22 toneladas de mango; fue en predio del Interoceánico

Mark Ruffalo y lo que dijo de Donald Trump en los Globos de Oro: "delincuente condenado, pedófilo"

Mark Ruffalo y lo que dijo de Donald Trump en los Globos de Oro: "delincuente condenado, pedófilo"

NFL: Horario y canales para ver EN VIVO el Texans vs Steelers de este lunes 12 de enero

NFL: Horario y canales para ver EN VIVO el Texans vs Steelers de este lunes 12 de enero

Subsidios por 24 mil mdp sostienen al Tren Interoceánico; solo 3% son recursos propios

Subsidios por 24 mil mdp sostienen al Tren Interoceánico; solo 3% son recursos propios

Plan Michoacán eleva sus operativos por aire

Plan Michoacán eleva sus operativos por aire

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

Suprema Corte: rápida y austera; pero con deficiencias técnicas

Suprema Corte: rápida y austera; pero con deficiencias técnicas

Exasesora de Trump se convierte en la nueva presidenta de Meta; buscará financiamiento

Exasesora de Trump se convierte en la nueva presidenta de Meta; buscará financiamiento

VIDEO: ¡Viva la libertad, carajo! Milei lanza redes sociales en inglés; se presenta como “héroe de la vida real”

VIDEO: ¡Viva la libertad, carajo! Milei lanza redes sociales en inglés; se presenta como “héroe de la vida real”

Washington. La administración del presidente estadounidense, , revocó unas 100 mil visas extranjeras en 2025, más del doble de las revocadas el año anterior durante el gobierno del expresidente , informó este lunes el Departamento de Estado.

Esta cifra incluye "unos 8 mil visados ​​de estudiante y 2 mil 500 visados ​​especializados para personas que tuvieron encuentros con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos por actividades delictivas", indicó esa entidad en X.

"Seguiremos deportando a estos delincuentes para mantener la seguridad de Estados Unidos", advirtió el Departamento de Estado en su mensaje.

Lee también

En 2024 fueron revocadas unas 40 mil visas, reportó la cadena FoxNews.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha recrudecido su política antiinmigrante con el aumento de , deportaciones y el endurecimiento de los requisitos para que ciudadanos extranjeros obtengan permisos de viaje y estancia en el país.

El republicano firmó una orden ejecutiva para reforzar la comprobación de los antecedentes de quienes solicitan visados a Estados Unidos.

Lee también

Además, la administración ha puesto en marcha procesos más estrictos de evaluación a los solicitantes, incluido el rastreo de la actividad en .

La mayor parte de las revocaciones de 2025 afectaron a turistas y viajeros de negocios que permanecieron en Estados Unidos por más tiempo del permitido por sus visados, confirmó un funcionario de Estado a FoxNews.

En concreto, casi 500 estudiantes vieron revocado su estatus por posesión y distribución de y la mitad de las revocaciones de visados especializados se produjeron por detenciones tras conducir bajo los efectos del alcohol, según la misma fuente.

Lee también

Estas cifras se conocen después de que la administración Trump anunciara en agosto de 2025 que estaba revisando los 55 millones de extranjeros que tienen visas estadounidenses válidas.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Te pueden cancelar tu número en 2026 Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre. Foto: Especial

¿Te pueden cancelar tu número en 2026? Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa. Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla. Foto: Especial

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla

Pasaporte mexicano. iStock/ Antonio_Diaz/ http://www.fotogestoeber.de/

¿Cuánto tiempo tardan en entregar el pasaporte mexicano al tramitarlo? Esto debes saber

Top of the Rock/ AndreaAstes

¿Vale la pena el Top of the Rock en Nueva York? Costos, vistas y lo que nadie te cuenta