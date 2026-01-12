José Caicedo cierra sus redes sociales al ser víctima de abucheos por parte de la afición de Pumas

Los Pumas no comenzaron el Clausura 2026 como esperaban y tuvieron una amarga presentación.

El equipo de Efraín Juárez dejó escapar la victoria y los tres puntos al empatar (1-1) con el Querétaro en la Jornada 1.

Los del Pedregal había tomado la ventaja en el marcador, gracias a una anotación de Adalberto Carrasquilla en el inicio de la segunda mitad.

Con el gol del Coco, la afición auriazul estaba más que contenta en el estadio Olímpico Universitario.

Sin embargo, la ventaja apenas le duró a los Pumas menos de 25 minutos, ya que una desconcentración provocó que los Gallos Blancos consiguieran el empate.

Mateo Coronel fue el encargado anotar para la causa queretana y de provocar que CU se silenciara por completo.

El centrodelantero argentino se juntó con el volante senegalés Jean Unjanque para lograr la paridad ante el conjunto universitario.

Con una gran definición, el atacante del Querétaro venció a Keylor Navas, quien nada pudo hacer y que mostró su molestia por el error que provocó el empate.

La jugada nació de una equivocación por parte de José Caicedo, en el centro del terreno de juego, al regalar un balón en la salida.

El centrocampista colombiano intentó corregir su pifia, pero no logró llegar a tiempo para quitarle el esférico a Mateo Coronel.

El Parce apenas tenía cuatro minutos en el terreno de juego cuando cometió error que le costó el triunfo a los Pumas.

Desafortunadamente para José Caicedo, su ingreso al campo no fue el esperado, ya que la afición auriazul no lo recibió de la mejor manera.

Desde que se anunció su nombre por el altavoz del Olímpico Universitario, los seguidores de los Pumas lo abuchearon y, en cada balón que tocaba, sucedía lo mismo.

Sobre todo, cuando cometió la grave equivocación y cuando se escuchó el silbatazo final, la rechifla fue mayor.

Después de ser víctima de abucheos, por parte de su propia afición, José Caicedo decidió cerrar sus redes sociales de manera drástica y sorpresiva.