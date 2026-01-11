Efraín Juárez sobre los abucheos que recibieron los Pumas de su afición: “Compartimos la frustración”

El empate (1-1) de los Pumas ante el Querétaro no dejó nada contento a Efraín Juárez, quien, abiertamente, reconoció que su equipo se vio afectado por una desconcentración que provocó que se le escapara la victoria.

“Claramente, estamos con una frustración [porque] la verdad el equipo hace un buen partido, pero, por algunos detalles, como el tema de concentración individual, nos vamos con un punto en lugar de tres. Desafortunadamente, con ese ímpetu forzamos muchas veces y nos cuesta entender los momentos”, declaró.

En conferencia de prensa pospartido, el timonel auriazul aceptó que uno de los propósitos que tiene, para el Clausura 2026, es que el Olímpico Universitario vuelva a ser una fortaleza, para no perder puntos valiosos.

“Obviamente, en casa nos tenemos que hacer fuertes, tenemos que ser importantes; ese es el objetivo principal de este torneo, es lo que pretendemos. Lo que no se hizo en casa tendremos que sacarlo el miércoles de visita [contra Tigres], aseguró.

Respecto a los abucheos que recibieron sus Pumas al terminarse el encuentro en CU, Efraín Juárez mencionó que es natural por el amargo debut en el torneo, aunque dejó en claro que prefiere mantener la mesura “más allá de un mal resultado porque [apenas] es Jornada 1”.

“Al final, ellos, al igual que yo, estamos con la frustración y entendemos la postura. La realidad es que no hay mucha paciencia y es normal. Yo no salí contento, ni cerca y compartimos la misma situación, pero [queremos] darle muchas alegrías a la afición”, aseveró.

El estratega mexicano también se tomó el tiempo de hablar sobre el debut de cuatro de sus cinco incorporaciones y señaló que quedó satisfecho con su rendimiento, aunque es consciente de que necesitan “adaptación”.

“Los refuerzos me gustaron, tienen cosas, tienen calidad y debemos tratar de ponerlos en la dinámica y explicarles lo que queremos de ellos”, detalló Efraín Juárez.