Pumas presenta de manera oficial a sus seis refuerzos para el Clausura 2026

Al igual que en el torneo pasado, los Pumas se vuelven a reforzar con seis futbolistas. El objetivo para el Clausura 2026 no cambia: conquistar el título del futbol mexicano.

Juninho Vieira, Robert Morales, Jordan Carrillo, César Garza, Antonio Leone y Jesús Rivas fueron presentados de manera oficial con el equipo universitario y se declararon listos para afrontar el enorme reto de ser campeones.

El vicepresidente deportivo auriazul, Antonio Sancho, fue el encargado de darles la bienvenida a su nueva casa y aprovechó para recordarles la obligación que tienen al representar al Club Universidad Nacional.

¿Qué fue lo que dijo Antonio Sancho a los refuerzos de los Pumas?

“[Estoy] muy contento de que estén aquí con nosotros y porque se redondea el plantel de la mejor manera. Sabemos la responsabilidad y el compromiso que tenemos todos; el objetivo y lo que todo mundo quiere es conseguir ese tan ansiado campeonato y vamos a luchar por eso. Los refuerzos que vinieron es pensando en competir en los dos torneos [Liga MX y Copa de Campeones de la Concacaf]”, declaró en conferencia de prensa.

Por su parte, Juninho Vieira, el que es considerado su incorporación más importante de este mercado invernal, reconoció que la principal razón por la que decidió firmar con la institución auriazul fue por la motivación de cortar la racha sin levantar un trofeo.

“Todos saben que Pumas tiene 14 años sin título y veo a la gente muy motivada [por romper la sequía]; eso hizo que quisiera venir aca, quiero ayudar al equipo y quiero ganar. Lo que pueden esperar de mí es entrega y dedicación”, aseguró el atacante brasileño.

Otro de los refuerzos importantes es Robert Morales, quien llegó procedente del bicampeón Toluca y que aceptó que Efraín Juárez fue un factor importante para aceptar la propuesta de Los del Pedregal.

“Tuve otras ofertas, pero el profe mostró mucho interés [en mí] me transmitió confianza desde el principio. Ya sé lo que es Pumas, es un equipo muy grande y me gustó mucho el desafío, por eso he decido optar por esta institución y, así como hice un año bueno con Toluca, vengo con las mismas expectativas de lograr cosas importantes; espero hacerlo de la mejor manera”, señaló el centrodelantero paraguayo.

🚨 ¡Presentación oficial de los seis refuerzos de los Pumas! 🚨



Juninho Vieira, Robert Morales, Jordan Carrillo, César Garza, Antonio Leone y Jesús Rivas ya lucen la playera auriazul 💛💙 pic.twitter.com/wZlAhJkATc — Universal Deportes (@UnivDeportes) January 9, 2026

Por su parte, Jordan Carrillo reconoció que tiene “mucha ilusión y muchas ganas de aportar al equipo y lograr muchas cosas con un club grande”.

Aunque, el extremo mexicano externó que Efraín Juárez ya les transmitió que “el objetivo está claro”, sólo les sirve ser campeones y que deberán trabajar todos en conjunto para conseguirlo.

César Garza, una de las promesas del futbol mexicano en el centro del campo, también valoró su llegada a uno de los grandes y manifestó que desea “tener un gran torneo para que toda la afición esté contenta”.

“Llego con toda la ilusión y sé toda la responsabilidad que conlleva [representar] este escudo y esta institución; me va a tocar trabajar para lograr los objetivos. Pumas es el club de México que tiene el ADN más marcado, [necesitamos] apegarnos a él, a la garra, al esfuerzo y sumar para poder lograr buenas cosas”, añadió el volante tricolor en la presentación oficial de los seis refuerzos de los Pumas.