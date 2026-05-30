Un nuevo video del canal Proyecto Escolar se ha hecho viral en redes sociales, pues exhibe a legisladores dentro de las instalaciones del Senado de la República, ubicado sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

El contenido fue grabado el pasado 30 de abril, en el último día de sesiones del periodo ordinario de los senadores y muestra al entrevistador persiguiendo e incomodando a legisladores de todos los partidos políticos con preguntas sobre el salario mínimo en México, si consideran justo su periodo de 4 meses de receso, entre otras.

Esta es la parte subsecuente a otro video publicado en diciembre de 2025, con el que el youtuber se volvió tendencia a nivel nacional, pues también "ponía en aprietos" a diputados y senadores, y agregaba su clásico toque satírico e irreverente.

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Algunos de los políticos destacados en el video son Noroña, Ricardo Anaya y Saúl Monreal. Foto: YouTube Proyecto Escolar

Risas nerviosas, choros sin sentido e indignación: así reaccionan senadores a Proyecto Escolar

En esta ocasión, el creador de contenido detrás de Proyecto Escolar, conocido como Marco, incomodó a los legisladores de la Cámara de Senadores preguntándoles cuál es el salario mínimo en México, cuestionamiento que la mayoría no pudo responder.

El debate ha surgido principalmente alrededor de estas nulas respuestas de los senadores, quienes al no saber contestar ni la cantidad exacta, corrían de la escena, afirmaban que su partido ha sido el que aumentó el salario, daban cifras incorrectas o procedían a ignorar al joven y continuar con su camino.

En la imágenes destacan figuras como Ricardo Anaya —apodado coloquialmente como "Chicken Little"—, Gerardo Fernández Noroña, Saúl Monreal, Lilly Téllez, Adán Augusto López, Ana Karen Hernández Aceves, entre otros.

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INCOMODANDO POLÍTICOS PT.2 🙏🇲🇽



en el senado no saben el salario mínimo en méxico y así quieren manejar el país



COMENTA que políticos debemos incomodar y los más votados serán los elegidos



⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/2Gv8KB2cy9 — Proyecto Escolar (@TuiterEscolar) May 29, 2026

En diversas ocasiones Proyecto Escolar calificó su pregunta como "cultura general" y "conocimiento básico", intentando obtener otro tipo de reacción de las personalidades, quienes llegaron a contestar que no les corresponde saber esa información o "no soy todólogo".

Nepotismo, menta*as y otros momentos virales

Uno de los momentos más controversiales surgió cuando el joven youtuber interceptó al morenista Noroña para preguntarle "¿A cuántos mexicanos crees que les alcance una casa de 12 millones?", a lo que el senador contestó "Chi**a tu madre".

Saúl Monreal también protagonizó una escena viral en redes, pues confesó estar a favor del nepotismo y jamás haber recibido privilegios por parte de su familia. Usuarios se han mofado de la afirmación del senador, especialmente ya que el partido de Morena —al que pertenece el legislador— y la 4T se han pronunciado públicamente en contra de esta práctica.

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Otros momentos virales han sido comentarios irreverentes o interrupciones que Marco hizo durante su recorrido, con los que se burló de la manera en la que se expresan los legisladores y cómo actúan.

La desconexión: ¿un error del sistema o parte del sistema?

El video concluye con una reflexión sobre las respuestas erróneas o practicadas, la evasión y la actitud de los legisladores en la Cámara de Senadores, quienes parecen estar totalmente desconectados de la realidad. Marco destaca que quienes dictan las "reglas del juego" son quienes "menos conocen la calle" y eso se nota.

El video completo está disponible en el canal de YouTube de Proyecto Escolar y dura casi 24 minutos.

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