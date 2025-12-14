De las redes al debate político: ¿quién es “Proyecto Escolar” y por qué puso en aprietos a varios políticos?

Un video publicado recientemente por el canal Proyecto Escolar colocó al creador de contenido en el centro de la conversación pública. En las imágenes se observa cómo el youtuber recorre los pasillos de la Cámara de Diputados realizando preguntas poco habituales a legisladores de distintos partidos, lo que derivó en su expulsión del recinto tras las quejas de algunos funcionarios.

El material, disponible completo en YouTube y difundido por fragmentos en TikTok e Instagram, está dividido en dos partes. En la primera, Proyecto Escolar entrevista a diputados en San Lázaro hasta que personal de seguridad lo escolta a la salida.

En la segunda, se traslada al Senado de la República, donde conversa con el senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno.

Entre las figuras abordadas se encuentran Margarita Zavala, Sergio Mayer, Pedro Haces, Saúl Monreal y Alejandro Moreno. Las preguntas van desde libros favoritos y bebidas recomendadas para jóvenes hasta cuestionamientos sobre iniciativas legislativas, ausencias en el pleno y temas personales que incomodaron a más de uno.

Las preguntas incómodas que detonaron la expulsión

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Proyecto Escolar se acercó a la diputada panista Margarita Zavala. Durante el intercambio, el creador de contenido le preguntó si se había molestado por cuestionamientos previos relacionados con su esposo, el expresidente Felipe Calderón, incluyendo una referencia al consumo de Bacardí. Zavala respondió que se trataba de un insulto y, de acuerdo con el youtuber, lo amenazó con expulsarlo del lugar.

Aunque el creador se retiró de inmediato, minutos después personal de seguridad de la Cámara de Diputados lo acompañó a la salida. Según los oficiales, la decisión se tomó tras reportes y quejas de legisladores.

En el Senado, Alejandro Moreno respondió a la pregunta sobre ser “uno de los últimos dinosaurios del PRI”, calificándose como un político serio, profesional y comprometido. Otros cuestionamientos, como el costo de procedimientos estéticos, fueron evadidos con discursos políticos, mientras personal del recinto recriminaba al youtuber por el tono de sus preguntas.

El video acumula más de dos millones de vistas y supera los 400 mil me gusta, con una mayoría de comentarios de apoyo que destacan la necesidad de cuestionar a los representantes públicos.

¿Quién es Proyecto Escolar y cuál es su objetivo?

Proyecto Escolar es el nombre del canal de un creador de contenido identificado únicamente como Marco. Su trabajo se centra en entrevistas breves y confrontativas a figuras públicas, utilizando la sátira y la interrupción como herramientas para sacar a los funcionarios de su discurso habitual.

Desde su creación, el canal ha cubierto eventos políticos y sociales como la marcha de la Marea Rosa en 2024 y la movilización de la llamada Generación Z. Su estilo, ajeno a la prensa tradicional, ha tomado por sorpresa a diputados y senadores acostumbrados a preguntas previsibles.

Marco ha señalado que su intención no es insultar, sino recordar que la autoridad política no es absoluta. En uno de sus mensajes finales, llamó a la ciudadanía a cuestionar a los legisladores sin importar su partido, al considerar que el escrutinio público es parte esencial de la democracia.

