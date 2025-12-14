Power Home Remodeling: la empresa que llevó a Dua Lipa a su evento privado en Cancún

Este fin de semana, se llevó a cabo una celebración navideña de la empresa Power Home Remodeling, en la que diversos artistas encendieron la velada con sus mejores éxitos. Desde la cantante londinense Dua Lipa hasta la banda de punk estadounidense Blink-182.

El evento se llevó a cabo en el Hotel Moon Palace The Grand ubicado en la Riviera Maya en la costa sur de Cancún, Quintana Roo y tuvo una duración de tres días, comenzando desde el pasado jueves 11 de diciembre y finalizando el pasado sábado 13 de diciembre.

La empresa estadounidense causó furor en redes sociales por la magnitud de su fiesta de fin de año para sus trabajadores. Foto: Instagram @powerhrg

¿A qué se dedica la empresa que organizó el evento?

La empresa responsable de esta lujosa celebración de fin de año es Power Home Remodeling, una compañía estadounidense privada, con sede en Chester, Pensilvania, que se especializa en servicios de remodelación exterior de viviendas, como ventanas, techos, revestimientos y puertas.

Cada año, esta empresa organiza la iniciativa "Quest by Power", un festival privado en el asisten los empleados y socios de la organización para festejar el término del año con diversas actividades, en las que se encuentran clases de yoga, servicios de glam al aire libre y presentaciones de música en vivo con artistas de talla internacional.

De acuerdo con su sitio web oficial, esta empresa ofrece un amplio servicio de remodelación de hogares con un enfoque energético, a través de ventas directas con los consumidores. "Nuestro evento anual de apreciación de empleados ofrece bienestar holístico, música exclusiva en vivo y infinitas oportunidades para expresión creativa", escribieron en Instagram.

Imagina que Dua Lipa cante en la fiesta de fin de año de tu empresa y en Cancún 🇲🇽 pic.twitter.com/ry0Du1H3I0 — Indie 505 (@Indie5051) December 13, 2025

¿Cómo fue el evento "Quest by Power"?

Fundada en 1992 por los primos Jeff y Adam Kaliner, esta compañía con más de tres décadas de trabajo ha causado furor en diversos grupos de redes sociales, pues su evento privado de fin de año contó con la presencia de grandes iconos de la música popular, entre ellos: Dua Lipa, Blink-182 y la banda de rock Kings of Leon, al más puro estilo Coachella.

Durante el evento, la artista británica vistió un leotardo gris brillante con largos guantes y medias negras transparentes, interpretando algunos de sus grandes éxitos musicales, entre los que destacan "New Rules", "Love Again", "One Kiss", "Break My Heart", "Don't Start Now" y "Houdini". La intérprete finalizó sus presentaciones en México de su gira "Radical Optimism Tour" el pasado 5 de diciembre.

Otros artistas que se presentaron en el evento este año fueron los raperos estadounidenses Shaboozey y Kid Cudi, así como la banda australiana Rüfüs Du Sol y algunos DJ 'S de renombre. En ediciones anteriores, la empresa contrató para su evento corporativo a Bruno Mars, The Killers, Post Malone, entre otros.

