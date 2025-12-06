Más Información

Sabina Berman lanza comentario picante contra Salinas Pliego en la FIL Guadalajara; "creo que está enamorada de mí", ironiza empresario

Estos son todos los artistas a los que Dua Lipa rindió homenaje en sus conciertos de CDMX

¿Qué significa dormir abrazado a la almohada? Esto dice la ciencia

Yulay reparte “aguinaldo” a gente trabajadora y usuarios aplauden iniciativa

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

La cantante británica y albanesa, , cerró su exitosa gira mundial, "Radical Optimism Tour", el pasado viernes 5 de diciembre, tras 3 shows completamente agotados en la Ciudad de México.

El Estadio GNP Seguros, antes llamado Foro Sol, y alrededor de 65 mil personas por presentación fueron testigos de cómo la compositora encendió el escenario las noches del 1, 2 y 5 de diciembre.

Sin embargo, la visita de la cantante a la capital no solo estuvo marcada por los esperados shows, la también modelo deslumbró a sus fans recorriendo la ciudad como turista despreocupada y generando gran expectativa noche tras noche por la elección de la esperada canción sorpresa.

Dua Lipa en el Estado GNP, CDMX. Foto: Instagram @dualipa
¿A qué cantantes rindió homenaje Dua Lipa en sus conciertos en la CDMX?

A lo largo de su gira mundial, Radical Optimism Tour, Dua Lipa implementó la tradición de cantar una canción sorpresa en cada concierto, apostando por melodías icónicas de cada país y cantando totalmente en el idioma natal de sus fans.

En Bogotá, por ejemplo, deleitó al público cantando "Antología", de Shakira; mientras que en Alemania, optó por el famoso hit de los 80 en alemán, "99 Luftballoons" de Nena.

Su visita a la capital ha generado furor en redes sociales, pues cada noche, la cantante escogió canciones especiales y cercanas a los corazones del público mexicano.

Consuelo Velázquez

En su primer concierto en la CDMX, el pasado lunes 1 de diciembre, la cantautora británica decidió rendir homenaje a la compositora mexicana, Consuelo Velázquez, cantando su icónico bolero de 1932, "Bésame mucho".

@chicodelosconciertos

Dua Lipa - Bésame Mucho Cover en Español - Radical Optimism Tour Mexico City 01/12/2025 @Dua Lipa #fypシ #dualipamexico #dualipa #dualipacdmx

♬ original sound - Chico de los conciertos

Maná

Durante su segundo concierto, que se llevó a cabo el martes 2 de diciembre, Lipa sorprendió al público con el éxito de rock en español, "Oye mi amor" de Maná.

Sin embargo, el detalle no terminó con la revelación de la canción sorpresa, pues segundo después, la cantante pidió aplausos para Fer, el vocalista de la banda mexicana, quien la acompañó en el escenario para interpretar el tema.

@frantasy.dolls

Dua Lipa cantando Oye mi amor de Mana en su segunda fecha en México. 🇲🇽❤️‍🔥 @Dua Lipa @Maná #radicaloptimismtour #dualipa #dualipamexico #oyemiamor #radicaloptimism

♬ sonido original - FranTasy Dolls

Selena Quintanilla

En su último concierto, que dio cierre a toda la gira, el pasado viernes 5 de diciembre, Dua Lipa decidió rendir homenaje a Selena Quintanilla, interpretando sobre el escenario del Estadio GNP "Amor Prohibido".

La elección de este cover por parte de la cantante inglesa para su último concierto ha generado polémica y algunas críticas en redes sociales, pues usuarios comentan que Selena no era mexicana, y a pesar de cantar en español, la cantante representaba más la cultura tex-mex.

No obstante, durante su introducción a la canción sorpresa de la noche, Lipa comentó que se identificaba mucho con dicha cantante y con su sentimiento de pertenecer a dos lugares al mismo tiempo.

@mtvla

AMOR PROHIBIDO CANCIÓN SORPRESA NOCHE 3 DUA LIPA EN CDMX #MTVNowLA #DuaLipa #MTVMúsica

♬ sonido original - MTVLA

