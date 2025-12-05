Netflix se queda con HBO Max: las películas y series que adquiere tras comprar Warner Bros Discovery

El gigante del streaming a nivel mundial, Netflix, ha sorprendido este viernes 5 de diciembre con el anuncio sobre su acuerdo multimillonario para adquirir Warner Bros. Discovery.

Esta compra valuada en un total de 82 mil 700 millones de dólares incluye la adquisición del legendario estudio de cine y televisión, y activos de la empresa como HBO y su plataforma de streaming, HBO Max.

Por el momento, Warner Bros. Discovery (WBD) afirmó que seguirán adelante con sus planes de dividirse en dos empresas que cotizarán en bolsa en 2026.

Se espera que la transacción cierre una vez finalizada dicha separación, en la que Netflix tiene la intención de adquirir la parte de Warner, mientras que la otra parte, llamada Discovery Global, albergará CNN, TNT Sports, Discovery+ y otros canales en abierto en Europa.

Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max.

¿Qué películas y series adquirirá Netflix al comprar Warner Bros. Discovery?

Esta millonaria adquisición hará a Netflix acreedor de grandes producciones como "La teoría del Big Bang", "Los soprano" y "El mago de Oz", las cuales, según el comunicado oficial de la empresa de streaming "se unirán al amplio catálogo de Netflix, que incluye 'Merlina', 'La casa de papel', 'Bridgerton', 'Adolescencia' y 'Extraction', creando una oferta de entretenimiento extraordinaria para el público de todo el mundo".

En el anuncio, Ted Sarandos, el co-CEO de Netflix también afirmó que la misión de la empresa "siempre ha sido entretener al mundo. Al combinar la increíble biblioteca de series y películas de Warner Bros., desde clásicos atemporales como 'Casablanca' y 'El ciudadano Kane'...con nuestros títulos que han definido la cultura como 'Stranger Things', 'KPop Demon Hunters' y 'El juego del calamar', podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que le gusta y ayudar a definir el próximo siglo del storytelling".

Harry Potter es una de las franquicias más famosas de Warner Bros. que adquirirá Netflix. Foto: Netflix

La compra también incluye icónicas, históricas y populares franquicias como:

Harry Potter

Game of Thrones y House of Dragon

El universo de DC

Friends

Looney Tunes

Dune

Succession

Euphoria

The last of us

Cartoon Network

It: Welcome to Derry

Por su parte, Greg Peters, co-CEO de Netflix, también afirmó que esta unión permitirá atraer públicos más grandes a los mundos creados por Warner Bros., fortaleciendo la industria del entretenimiento, creando más valor para sus accionistas y principalmente, brindando más opciones a los fans.

