¿Cómo es la Universidad de Brown, colegio en Rhode Island donde se suscitó un tiroteo?

Durante la tarde de este sábado 13 de diciembre se suscitó un tiroteo en el interior de la Universidad de Brown en Estados Unidos, dejando un saldo de dos personas fallecidas y otras nueve hospitalizadas en estado crítico pero estable, según los últimos reportes.

De acuerdo con la información, el suceso ocurrió durante la aplicación de exámenes finales en un aula del primer piso del edificio Barus y Holley, un complejo de siete pisos perteneciente a la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física, los cuales incluyen más de 100 laboratorios, decenas de aulas y oficinas.

Luego del atentado, en redes sociales se difundió un video de vigilancia publicado por autoridades estadounidenses, el cual muestra a un hombre saliendo del edificio, quien fue identificado como uno de los tiradores. De esta forma, la mañana de este 14 de diciembre se confirmó la detención de una persona en relación al suceso.

Policías se reúnen cerca de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island, el sábado 13 de diciembre de 2025, durante la investigación de un tiroteo. Foto: AP

¿Cómo es la Universidad de Brown?

Ubicada en la capital Providence del estado de Rhode Island, este colegio fundado en 1764 y perteneciente a la Ivy League, el grupo de universidades privadas de élite en EU, ofrece títulos de licenciatura, maestrías y doctorados en más de 120 disciplinas, como Ciencias Sociales, Economía, Química y Geología, manteniéndose en el Top 60 de Universidades del mundo, según el QS World University Rankings y el Times Higher Education.

Según con la información de su sitio oficial, la Universidad de Brown es un espacio líder en investigación que se distingue por su modelo de aprendizaje innovador centrado en los universitarios con un enfoque educativo flexible a través de su "Currículo Abierto", el cual permite a los alumnos construir su propio plan de estudios, albergando así un total de 7 mil 272 estudiantes en sus aulas actualmente.

Durante su historia, se ha esforzado por constituirse como una "institución educativa innovadora donde la curiosidad, la creatividad y la alegría intelectual impulsen la excelencia académica". La matrícula anual para el año académico en 2025 se mantuvo en aproximadamente 71 mil 700 dólares.

Universidad de Brown. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

En cuanto a su estructura, el campus principal de Brown ocupa 58 manzanas y se compone de al menos 235 edificios dentro del barrio College Hill. Asimismo, la universidad tiene cinco facultades: El College, La Escuela de posgrado, La Escuela de Medicina Alpet, La Escuela de Salud Pública y La Escuela de Ingeniería.

Además, muchos de los edificios del instituto son históricos y forman parte del Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos, Entre los más destacados se encuentran los primeros edificios, incluyendo: University Hall de 1770, Hope College de 1822, Manning Hall de 1834, Rhode Island Hall de 1840 y Las Puertas Van Wickle de 1901.

Finalmente, diversas personalidades del mundo del entretenimiento y personajes políticos asistieron a este instituto educativo, entre ellos destacan John F. Kennedy Jr., los actores Emma Watson y John Krasinski, el político Bobby Jindal y la secretaría del Tesoro de EU, Janet Yellen, etc.

