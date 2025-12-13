Más Información

Sheinbaum promete más seguridad en Chihuahua, Sinaloa y Durango; restituye 3 mil hectáreas de tierra a pueblos indígenas

Exgobernador César Duarte comparece en el Altiplano; jueza decidirá vinculación a proceso por lavado de dinero

EU pide a inmigrantes en el país que se "vayan a casa"; "es lo más humano que puede hacer": Homan

“Queremos que sea mínima”, dice Secretario de Seguridad capitalina sobre presencia de policías en Marcha de la Generación Z de este domingo

La FIFA recibe 5 millones de solicitudes de boletos para el Mundial 2026 en apenas 24 horas

El chino Zhenli Ye Gon obtiene amparo para saber la fecha exacta de su captura en EU; empresario sigue en el Altiplano

Sin sesgo ni consigna en caso María Amparo Casar, asegura FGR; indagatoria se judicializó en septiembre

Matan a balazos al Director Jurídico del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca; fue asesinado durante un operativo alcoholímetro

“No somos el enemigo; se necesita la prensa crítica”: Humberto Musacchio

AICM admite “fallas recurrentes” en puntos de revisión y accesos

México y EU llegan a un acuerdo sobre Tratado de Aguas; no se ha violado ninguna disposición, dice gobierno mexicano

Costo del Metro se mantendrá en 5 pesos en 2026, asegura Clara Brugada

Un tirador activo fue reportado cerca de los edificios de la Universidad de Brown, en Rhode Island, el sábado por la tarde, según las alertas enviadas por los funcionarios de la escuela.

"Hay un tirador activo cerca de Barus & Holley Engineering", decía una alerta de emergencia enviada por la escuela. El edificio está ubicado en Hope St. 184.

“Hay un tirador activo cerca de Barus & Holley Engineering”, decía una alerta de emergencia enviada por la escuela. “Cierren las puertas, silencien los teléfonos y manténganse ocultos hasta nuevo aviso.

Recuerden: CORRAN, si se encuentran en la zona afectada, evacuen de forma segura si pueden; ESCÓNDANSE, si la evacuación no es posible, cúbranse; COMBATAN, como último recurso, tomen medidas para protegerse. Estén atentos para más información de seguridad”.

La universidad aseguró en un segundo mensaje que había un sospechoso detenido, pero poco después lo eliminó y rectificó.

La policía de Brown y Providence están en la escena, dijeron funcionarios escolares. Las autoridades no proporcionaron inmediatamente más información.

También se encuentran en el lugar servicios médicos de emergencia.

