Un tirador activo fue reportado cerca de los edificios de la Universidad de Brown, en Rhode Island, el sábado por la tarde, según las alertas enviadas por los funcionarios de la escuela.
"Hay un tirador activo cerca de Barus & Holley Engineering", decía una alerta de emergencia enviada por la escuela. El edificio está ubicado en Hope St. 184.
“Hay un tirador activo cerca de Barus & Holley Engineering”, decía una alerta de emergencia enviada por la escuela. “Cierren las puertas, silencien los teléfonos y manténganse ocultos hasta nuevo aviso.
Recuerden: CORRAN, si se encuentran en la zona afectada, evacuen de forma segura si pueden; ESCÓNDANSE, si la evacuación no es posible, cúbranse; COMBATAN, como último recurso, tomen medidas para protegerse. Estén atentos para más información de seguridad”.
La universidad aseguró en un segundo mensaje que había un sospechoso detenido, pero poco después lo eliminó y rectificó.
La policía de Brown y Providence están en la escena, dijeron funcionarios escolares. Las autoridades no proporcionaron inmediatamente más información.
También se encuentran en el lugar servicios médicos de emergencia.
