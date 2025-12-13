Más Información

“Queremos que sea mínima”, dice Secretario de Seguridad capitalina sobre presencia de policías en Marcha de la Generación Z de este domingo

Trump promete responder a ataque del Estado Islámico que mató a soldados de EU en Siria; "habrá represalias muy severas"

El chino Zhenli Ye Gon obtiene amparo para saber la fecha exacta de su captura en EU; empresario sigue en el Altiplano

Sin sesgo ni consigna en caso María Amparo Casar, asegura FGR; indagatoria se judicializó en septiembre

Costo del Metro se mantendrá en 5 pesos en 2026, asegura Clara Brugada

“No somos el enemigo; se necesita la prensa crítica”: Humberto Musacchio

AICM admite “fallas recurrentes” en puntos de revisión y accesos

México y EU llegan a un acuerdo sobre Tratado de Aguas; no se ha violado ninguna disposición, dice gobierno mexicano

Birmex falla de nuevo en compra de medicamentos; detectan "posibles indicios de corrupción"

“No está en riesgo el derecho a la información”, asegura Nashieli Ramírez Hernández, secretaria general de la Contraloría de la CDMX

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, visitará la torre oncológica del Hospital del Niño en Tabasco; regalará juguetes a los menores con cáncer y VIH

Van al "Torito" 72 conductores tras primera jornada del Programa Conduce sin Alcohol por fiestas decembrinas

Nueva York.-El encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, conocido como el "zar de la frontera", pidió a los que se encuentran de manera irregular en Estados Unidos que "se vayan a casa".

"Salga del país por su cuenta e intente regresar a través de un programa legal, porque de lo contrario tendremos que buscarlo, encontrarlo y deportarlo. Existen impedimentos legales que le impedirán regresar a este país. Así que haga lo correcto y váyase a casa. Es lo más humano que puede hacer", dijo Homan desde San Diego, cerca de la frontera con México.

En una rueda de prensa celebrada frente al muro fronterizo junto al comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney S. Scott, Homan defendió los resultados de la administración Trump al cierre de 2025, calificando la situación actual como "la frontera más segura de la historia de esta nación".

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EU detienen a un hombre en una calle en Nueva Orleans, Luisiana, durante el primer día de la operación "Catahoula Crunch", el 3 de diciembre de 2025. Como parte del aumento de las medidas migratorias contra inmigrantes indocumentados en Estados Unidos lanzada por el Departamento de Seguridad Nacional. Foto: AFP
Agentes de la Patrulla Fronteriza de EU detienen a un hombre en una calle en Nueva Orleans, Luisiana, durante el primer día de la operación "Catahoula Crunch", el 3 de diciembre de 2025. Como parte del aumento de las medidas migratorias contra inmigrantes indocumentados en Estados Unidos lanzada por el Departamento de Seguridad Nacional. Foto: AFP

Según el encargado de la frontera, Estados Unidos ha superado las 600 mil deportaciones este año.

Criticó con dureza a las jurisdicciones con políticas diseñadas para proteger a las comunidades inmigrantes -conocidas como leyes santuario- que se niegan a cooperar con las autoridades federales de inmigración.

"Las ciudades santuario nos ralentizan... son menos eficientes y son peligrosas", afirmó Homan.

