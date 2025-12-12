¿Cuánto dura la carne en el congelador antes de que se dañe? Conoce la temperatura en qué se debe refrigerar

La conservación de la carne en frío es una práctica común para evitar riesgos sanitarios.

¿Quiénes deben aplicarla? Todas las personas que manipulan alimentos en casa. ¿Qué se debe hacer? Mantener la carne en congelación adecuada. ¿Cuándo y dónde? Durante su almacenamiento en el congelador doméstico. ¿Por qué? Porque el frío reduce la acción de microorganismos. ¿Cómo? Controlando la temperatura y siguiendo pautas higiénicas durante el congelado y el descongelado.

El congelamiento es un método eficaz porque la exposición continua a temperaturas de cerca de –17 °C impide la actividad de bacterias, levaduras y mohos.

De acuerdo con el portal Food Safety and Inspection Service de Estados Unidos, casi todos los alimentos pueden mantenerse en estas condiciones, salvo los enlatados y los huevos con cáscara. Sitios especializados como Healthline indican que el proceso desacelera la acción de enzimas naturales en la carne, lo que reduce su deterioro.

Leer también: ¿Cuál es el tiempo ideal que debe durar una siesta para recuperar energía durante el día?

La congelación adecuada ayuda a mantener la calidad y seguridad de carnes, aves y pescados por más tiempo. Foto: Freepik

No obstante, al descongelarse, vuelve a quedar expuesta a factores que permiten la reactivación microbiana, por lo que se requiere manipulación segura. Medical News Today ha señalado que varios compuestos cárnicos pueden oxidarse rápidamente si permanecen a temperatura ambiente.

Recomendaciones para congelar y descongelar carne

Mantener la calidad del producto también depende del manejo previo y posterior al congelamiento. Aunque no es obligatorio el uso de empaques al vacío, es importante evitar que la humedad altere el sabor y la textura.

Entre las sugerencias básicas se encuentran:

Guarde la carne en envases herméticos , distintos a los paquetes originales porque podrían tener daños o perforaciones, ocasionados por la manipulación y el transporte.

, distintos a los paquetes originales porque podrían tener daños o perforaciones, ocasionados por la manipulación y el transporte. Verifique la temperatura del freezer sea de –18 °C como mínimo.

del freezer sea de –18 °C como mínimo. Para descongelar , traslade primero el empaque al refrigerador . Nunca lo haga a temperatura ambiente porque este proceso debe ser gradual.

, traslade primero el empaque al . Nunca lo haga a temperatura ambiente porque este proceso debe ser gradual. La carne cruda que ya fue congelada no debe volver a congelarse, a menos que haya sido cocinada previamente.

Refrigerador. Foto: Freepik

Tiempos de congelación según el tipo de carne

La duración segura en el congelador varía dependiendo del producto. Para res y cerdo, los tiempos establecidos por la Food Safety and Inspection Service son los siguientes:

Chuletas y asados: 4 a 12 meses

4 a 12 meses Filetes: 6 a 12 meses

6 a 12 meses Carne molida y hamburguesas: 3 a 4 meses

3 a 4 meses Carne cocinada: 2 a 3 meses

2 a 3 meses Fiambres: 1 a 2 meses

1 a 2 meses Tocino: 1 mes

1 mes Salchicha cruda de pollo, pavo, cerdo o ternera: 1 a 2 meses

1 a 2 meses Jamón de campo cocido: 1 mes

Conservación de aves, pescados y mariscos

En el caso del pollo o pavo enteros, el congelamiento puede mantenerse hasta un año. Para cortes como pechugas, muslos o alas, el periodo se extiende a 9 meses; mientras que los menudillos deben conservarse de 3 a 4 meses.

El pescado y los mariscos requieren mayor atención por su menor tiempo de conservación. Los periodos recomendados son:

Pescados grasos (pez azul, bagre, caballa, salmón, atún): 2 a 3 meses

(pez azul, bagre, caballa, salmón, atún): 2 a 3 meses Pescado magro (bacalao, platija, fletán, lenguado): 6 a 8 meses

(bacalao, platija, fletán, lenguado): 6 a 8 meses Pescado magro (abadejo, perca oceánica, pez roca, trucha de mar): 4 a 8 meses

(abadejo, perca oceánica, pez roca, trucha de mar): 4 a 8 meses Carne fresca de cangrejo o langosta: 2 a 4 meses

2 a 4 meses Camarones y cangrejos de río: 6 a 18 meses

6 a 18 meses Almejas, mejillones, ostras y vieiras sin concha: 3 a 4 meses

3 a 4 meses Calamar: 6 a 18 meses

Pescado sostenible en La Nueva Viga. Foto: Pexels

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.