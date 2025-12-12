Más Información

¿Cuál es el tiempo ideal que debe durar una siesta para recuperar energía durante el día?

¿Cuál es el tiempo ideal que debe durar una siesta para recuperar energía durante el día?

Epic Games anuncia juegos gratis en temporada navideña: conoce todos los detalles

Epic Games anuncia juegos gratis en temporada navideña: conoce todos los detalles

¿Quién era Mary Magdalene, influencer mexicana que murió al caer del balcón de un hotel en Tailandia?

¿Quién era Mary Magdalene, influencer mexicana que murió al caer del balcón de un hotel en Tailandia?

Desde "The Forest" hasta "Street Fighter": los anuncios más importantes en The Game Awards 2025

Desde "The Forest" hasta "Street Fighter": los anuncios más importantes en The Game Awards 2025

¿Dónde se ubica el módulo para resguardar perritos peregrinos en la Basílica de Guadalupe?

¿Dónde se ubica el módulo para resguardar perritos peregrinos en la Basílica de Guadalupe?

trae consecuencias a corto, mediano y largo plazo”, subrayó Pablo Ferrero, médico especializado en sueño y sobre este punto, el experto advirtió que el mal descanso también trae efectos en el funcionamiento de los órganos.

Consultado acerca de cuáles son los efectos de dormir mal en adultos y niños, el especialista precisó: “A mediano y largo plazo tiene consecuencias mucho peores; en los niños, afecta el aprendizaje, la memorización y el crecimiento porque la hormona del crecimiento se libera durante el sueño”.

Y diferenció: “En los adultos bajan las defensas y afecta el sistema inmunológico. Hace que el cerebro no funcione bien y por cascada impacta en el funcionamiento de los órganos”.

Leer también:

This came as part of the company’s focus on improving the quality of their employees’ work life - Photo: File photo/EL UNIVERSAL
This came as part of the company’s focus on improving the quality of their employees’ work life - Photo: File photo/EL UNIVERSAL

¿Cuál es el tiempo ideal de una siesta?

Ferrero hizo hincapié en la importancia del buen descanso durante la noche a fines de evitar la siesta. “La NASA recomienda 26 minutos de siesta. La realidad es que si duermes más de 15 o 20 minutos, te levantas somnoliento", dijo.

El médico especializado en sueño explicó que deberíamos dormir entre 7 y 9 horas a partir de la adultez. Sin embargo, “cada persona tiene su necesidad específica”, concluyó.

Siesta. Foot: Pexels
Siesta. Foot: Pexels

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]