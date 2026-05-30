Este sábado la Selección Mexicana enfrentará a su símil de Australia en el segundo de tres partidos amistosos que tendrá el Tri antes de su debut el 11 de junio contra Sudáfrica por el Mundial 2026.

Después de imponerse a Ghana (2-0) con goles de Brian Gutiérrez y Guillermo Martínez, los dirigidos por Javier Aguirre llegan confiados a este compromiso en el mítico Rose Bowl de Pasadena, California, que será el último fuera de México antes de empezar su aventura mundialista como locales.

A 12 días de que empiece la Copa del Mundo, México sigue afinando detalles y el Vasco dará ante Australia la última oportunidad de convencerlo a los jugadores que no tienen su lugar asegurado en la convocatoria final.

La Selección Mexicana que enfrentó a Ghana en el estadio Cuauhtémoc. FOTO: IMAGO7

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Australia, por su parte, llega con dos victorias y tres empates en sus últimos cinco partidos disputados. Sus dos triunfos fueron consecutivos, ya que le ganaron a Camerún y Curazao en marzo.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido amistoso.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO MÉXICO VS AUSTRALIA?

Las opciones en televisión abierta serán Canal 5 y Azteca 7, mientras que TUDN tendrá el partido en cable. Incluso, el juego de preparación se podrá ver online, ya que lo pasarán en la página web de Azteca Deportes, así como en ViX.