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A iniciar la sesión ordinaria del Senado de la República donde se dará primera lectura a la reforma constitucional conocida como Plan B, que se prevé sea discutido en una segunda sesión la tarde-noche de este miércoles, sin que aún se conozca la decisión de la bancada del Partido del Trabajo, la senadora solicitó licencia.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, informó que la senadora del PT, Yeidckol Polevnsky, solicitó licencia para separarse del cargo los días 25 y 26 de marzo y se llamó su suplente, Denise Ortiz Pérez.

Polevnsky fue la primera dirigente nacional de Morena y fue una de las cuotas de ese partido para la bancada del PT.

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Asimismo, solicitó licencia para separarse por unos días del cargo el senador de la bancada de Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien fue de los legisladores que siendo opositores apoyaron la reforma judicial, por lo que fue expulsado del PAN.

De inmediato se llamó a su suplente, Miguel Ángel Yunes Linares, su padre, quien estará presente en la sesión donde se discutirá el llamado Plan B.

En caso de que se ausente el PT se requieren dos votos de la oposición para aprobar el llamado Plan B.

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cdm/bmc

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