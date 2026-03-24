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Tras reunirse con los coordinadores y liderazgos de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política () del Senado, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la alianza oficialista “seguirá unida y haciendo historia”.

En medio de la discusión del de la reforma electoral, y luego de que el Partido del Trabajo ha insistido en que no está de acuerdo con adelantar la revocación de mandato a 2027, el líder parlamentario publicó una fotografía del encuentro en redes sociales, en la que diputados y senadores de los tres partidos políticos aparecen sonrientes. “La Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”, posteó en su cuenta de X.

En la fotografía se ve a Ignacio Mier flanqueado por los petistas Benjamin Robles, Reginaldo Sandoval, Alberto Anaya, Geovanna Bañuelos, Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez, así como dos de los líderes del PVEM: Arturo Escobar y Manuel Velasco Coello.

Ignacio Mier evade responder si ya tiene el voto del PT

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier evadió responder si ya cuenta con los seis votos de senadores del Partido del Trabajo.

A pregunta expresa si ya logró un acuerdo con el PT en el tema de la , sólo respondió “mañana nos vemos”.

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aov/bmc

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