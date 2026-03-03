El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la reforma electoral no contempla la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y aseguró que no habrá ruptura con el Partido del Trabajo (PT) ni con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en caso de que no apoyen la iniciativa.

En entrevista, informó que entre las modificaciones que se han hecho a la propuesta original de la Comisión Presidencial está que el PREP se mantenga como hasta ahora, porque es un instrumento que ofrece certeza electoral.

“El PREP se queda, sí. Siempre se ha dicho que se va a quedar. El PREP seguirá siendo un instrumento que le da certeza, confianza a los mexicanos sobre los resultados electorales”, subrayó.

Lee también Reforma electoral divide a coordinadores del Verde y PT en San Lázaro; esperan llegada de la iniciativa

Programa de Resultados Electorales Preliminares. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Explicó que la propuesta incluye que los cómputos oficiales inicien en el momento en que comiencen a llegar los paquetes electorales a los consejos distritales, sin esperar hasta el miércoles posterior a la jornada electoral, o hasta ocho días después en el caso de gubernaturas, como ocurre actualmente.

Sin embargo, precisó que este cambio no sustituye al PREP, ya que ambos mecanismos operarán de manera paralela.

“El PREP estará como siempre, como lo ha hecho de manera muy eficiente, muy cercano al resultado, muy puntual, en las horas siguientes a que se cierren las casillas”, afirmó.

Lee también Monreal ve “cada vez más difícil” que PT y PVEM apoyen reforma electoral; descarta fractura con Morena

También indicó que la fiscalización de los recursos para campañas continuará a cargo del árbitro electoral, por lo que negó que la reforma deje vacíos en materia de control del financiamiento.

Ignacio Mier descarta ruptura con el Verde y PT

Sobre la relación con los aliados, el legislador descartó una ruptura con el PT y el PVEM.

“Tenemos una coalición virtuosa que nos permitió modificar el andamiaje constitucional y legal del país. No podríamos imaginar la Cuarta Transformación sin nuestros aliados”, expresó.

Reconoció que tanto el PT como el PVEM son partidos con vida, principios y estatutos propios, por lo que pueden fijar posturas específicas en determinadas iniciativas. No obstante, subrayó que la alianza se mantiene firme.

Lee también El Verde se deslinda de declaraciones de sus legisladores sobre reforma electoral; alista postura oficial del partido

Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Foto: ESPECIAL

“No va a haber ruptura, vamos a hacer un esfuerzo porque nos acompañen, y no quiero anticipar”, respondió al ser cuestionado sobre un posible conflicto si los aliados decidieran no respaldar el proyecto.

Explicó que la reforma electoral no formó parte del llamado Plan C, por lo que los aliados están en libertad de votar como consideren, aunque confió en que el trabajo político permitirá construir los acuerdos necesarios, tanto en el Senado como, eventualmente, en la Cámara de Diputados.

Mier sostuvo que la coalición garantiza gobernabilidad en el Congreso y el cumplimiento de los principios de la Cuarta Transformación, además de respaldar a la presidenta de la República.

“Somos una coalición firme, sólida, que respalda a la presidenta y que no va a sacrificar la unidad”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro