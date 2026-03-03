Más Información

Senado realiza declaratoria constitucional de reforma laboral de 40 horas; remite minuta al DOF para su publicación

Torruco se suma al equipo de Harfuch; va por “construir cultura de paz”

"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido

El Verde se deslinda de declaraciones de sus legisladores sobre reforma electoral; alista postura oficial del partido

Reforma electoral: ¿qué no le gusta a los aliados de Morena?; esto es lo que atora al proyecto

La correspondencia de “El Mencho”; envíos de armas… y plegarias por su salud

La dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (), Karen Castrejón, se deslindó de las declaraciones que han hecho los legisladores de su partido respecto a la , afirmando que son “expresiones a título personal” y el partido no ha analizado de manera colegiada la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El Partido Verde Ecologista de México informa a la opinión pública que las declaraciones realizadas por algunos legisladores del partido respecto a la reforma electoral son expresiones a título personal y no representan la postura oficial del ”.

“El Comité Ejecutivo Nacional del PVEM emitirá un comunicado oficial una vez evaluada la iniciativa de reforma electoral. Reiteramos nuestro compromiso con un análisis responsable sobre una iniciativa tan trascendente para México”, señaló la dirigencia del Verde.

Esta aclaración ocurre luego de que el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco Coello, afirmó que esa fuerza política respalda en un 90 o 95 por ciento la propuesta de reforma.

También están las declaraciones del coordinador nacional electoral, Arturo Escobar y Vega, quien en una entrevista con afirmó que la reforma electoral, tal como fue presentada por la presidenta, “no es viable para nadie”, por lo que adelantó la posibilidad de votarla en contra sin que eso signifique una traición para la alianza entre Morena, el Verde y el PT.

